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El Papa León XIV insta a aprender de la Historia para evitar repetir errores del pasado

Durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, el Papa envió su bendición a Pescantina y reflexionó sobre la importancia de la paz y la unidad.

20/09/2026 | 13:37Redacción Cadena 3

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El papa León XIV.

FOTO: El papa León XIV.

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Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- En su mensaje de este domingo, el papa León XIV subrayó la necesidad de "no olvidar, sino aprender de la historia para no caer de nuevo en los errores del pasado". Además, enfatizó que "el don de la paz suspende las rivalidades y une en la gratitud".

El Sumo Pontífice pronunció estas palabras durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro, donde dirigió su bendición a la comunidad de Pescantina, ubicada cerca de Verona, Italia. Este encuentro congregó a los asistentes en un monumento que rinde homenaje a los deportados y prisioneros de la Segunda Guerra Mundial.

"Todos ganamos alegría, inteligencia y futuro cuando la ley del amor se impone a la del cálculo, la experiencia de la misericordia amplía la del mérito, el don de la paz suspende las rivalidades y nos une en la gratitud", expresó el Papa, reflexionando sobre el valor de la unidad y la reconciliación.

En su mensaje, León XIV también resaltó que "es una gracia ser colaboradores de Dios, trabajar en su viña, servir a su Reino de justicia y paz". En este sentido, subrayó que "no hay lugar para la envidia y la división allí donde irrumpe la novedad de Dios".

El líder de la Iglesia Católica continuó su discurso al afirmar que "Dios tiene caminos diferentes y pensamientos nuevos incluso para aquellos que se consideran los primeros y creen haberse ganado lo que son". Este comentario fue una alusión a aquellos que piensan que sus logros son únicamente fruto de su esfuerzo.

Finalmente, León XIV instó a todos a buscar a Dios mientras "se deja encontrar" y a dejar de lado actitudes que propicien la división o el enfrentamiento.

Lectura rápida

¿Qué dijo el Papa?
El Papa León XIV instó a aprender de la historia para evitar repetir errores del pasado.

¿Dónde se llevó a cabo el rezo?
El rezo del Ángelus se realizó en la Plaza de San Pedro.

¿A quién envió su bendición?
El Papa envió su bendición a la población de Pescantina, Italia.

¿Qué tema abordó el Papa?
El Papa habló sobre la paz, la unidad y la importancia de la misericordia.

¿Qué llamó a hacer el Papa?
El Papa llamó a buscar a Dios y evitar actitudes divisorias.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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