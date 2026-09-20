Ucrania ejecuta un gran ataque aéreo con drones en pleno día de elecciones en Rusia
Más de 1.600 drones fueron interceptados, según Moscú. Se registraron dos fallecidos y daños en una refinería de la capital rusa.
FOTO: Ucrania lanzó una masiva oleada de drones contra Rusia.
Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Ucrania ejecutó una amplia ofensiva con drones sobre territorio ruso en la madrugada del domingo, dirigiendo cientos de aparatos hacia Moscú, coincidiendo con el último día de las elecciones parlamentarias.
Las autoridades rusas informaron que más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, incluyendo alrededor de 450 que se dirigían a la capital, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.
El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, describió el evento como el mayor ataque con drones registrado contra la ciudad. Como resultado, una instalación de la refinería de petróleo de Moscú sufrió daños significativos y un dron impactó un edificio residencial.
En la región de Moscú, dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, de acuerdo con el gobernador Andrei Vorobiov.
El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comunicó que la ofensiva involucró drones y misiles de fabricación nacional, apuntando a instalaciones petroleras y logísticas.
Desde Kiev, se sostiene que los ataques a la infraestructura energética buscan debilitar los recursos que respaldan el esfuerzo bélico ruso. Hasta ahora, Ucrania no ha proporcionado una confirmación oficial detallada sobre la operación.
Este ataque se produjo en el marco de la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, que tuvieron lugar entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar influir en el proceso electoral, aunque Sobianin aseguró que el objetivo de afectar las elecciones no fue alcanzado.
Los comicios también se desarrollaron en territorios ocupados por Rusia en Ucrania, una acción que Kiev considera ilegal.
Lectura rápida
¿Qué sucedió?
Ucrania lanzó un ataque masivo con drones contra Rusia durante las elecciones parlamentarias.
¿Quién llevó a cabo el ataque?
El ataque fue realizado por Ucrania bajo el mando del presidente Volodímir Zelenski.
¿Cuándo ocurrió el ataque?
El ataque tuvo lugar en la madrugada del domingo 20 de septiembre.
¿Dónde se dirigieron los drones?
Los drones estaban dirigidos principalmente hacia Moscú.
¿Por qué se realizó este ataque?
El objetivo era afectar la infraestructura energética rusa y coincidir con el proceso electoral en Rusia.
[Fuente: Noticias Argentinas]