Ucrania ejecuta un gran ataque aéreo con drones en pleno día de elecciones en Rusia

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Ucrania ejecutó una amplia ofensiva con drones sobre territorio ruso en la madrugada del domingo, dirigiendo cientos de aparatos hacia Moscú, coincidiendo con el último día de las elecciones parlamentarias.

Las autoridades rusas informaron que más de 1.600 drones fueron derribados o interceptados desde el sábado, incluyendo alrededor de 450 que se dirigían a la capital, según datos de la Agencia Noticias Argentinas.

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, describió el evento como el mayor ataque con drones registrado contra la ciudad. Como resultado, una instalación de la refinería de petróleo de Moscú sufrió daños significativos y un dron impactó un edificio residencial.

En la región de Moscú, dos personas perdieron la vida y varias más resultaron heridas, de acuerdo con el gobernador Andrei Vorobiov.

El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, comunicó que la ofensiva involucró drones y misiles de fabricación nacional, apuntando a instalaciones petroleras y logísticas.

Desde Kiev, se sostiene que los ataques a la infraestructura energética buscan debilitar los recursos que respaldan el esfuerzo bélico ruso. Hasta ahora, Ucrania no ha proporcionado una confirmación oficial detallada sobre la operación.

Este ataque se produjo en el marco de la tercera y última jornada de las elecciones parlamentarias rusas, que tuvieron lugar entre el 18 y el 20 de septiembre. Moscú acusó a Kiev de intentar influir en el proceso electoral, aunque Sobianin aseguró que el objetivo de afectar las elecciones no fue alcanzado.

Los comicios también se desarrollaron en territorios ocupados por Rusia en Ucrania, una acción que Kiev considera ilegal.