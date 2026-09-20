Consejos para mantener las canaletas de tu casa en óptimas condiciones este otoño

El sistema de canaletas de una casa representa su principal defensa contra daños por agua. Este sistema incluye no solo las canaletas, sino también los bajantes, los desagües y los diversos sujetadores que mantienen todo en su lugar. El otoño es una de las épocas más desafiantes para las canaletas, ya que las hojas comienzan a caer y pueden obstruir el flujo de agua. Por ello, expertos del Good Housekeeping Home Improvement Outdoor Lab elaboraron una lista de puntos críticos a tener en cuenta para asegurar que las canaletas funcionen correctamente.

Uno de los principales indicadores de que las canaletas requieren atención es la acumulación visible de residuos. Aunque las hojas son la causa más común de obstrucciones, otros elementos como ramas, nidos de pájaros e incluso los gránulos protectores de techos de tejas asfálticas pueden terminar en las canaletas, formando una capa de barro que se acumula con el tiempo. Si la casa tiene varios niveles, puede ser conveniente contratar a un profesional para limpiar las canaletas, ya que trabajar en alturas puede ser peligroso. Según Angi, el costo promedio de este servicio es de alrededor de $150. En caso de optar por hacerlo uno mismo, se debe usar una escalera y retirar manualmente cualquier residuo que impida el flujo del agua de lluvia. Para finalizar, es recomendable enjuagar las canaletas con una manguera de jardín para eliminar los residuos más pequeños y verificar que el agua drene libremente a través de cada bajante.

Otro aspecto a tener en cuenta son los fallos estructurales. Las canaletas, que son el corazón del sistema, deben estar firmemente sujetas a la casa. Generalmente, se anclan a las tablas de fascia con tornillos u otros sujetadores. Se sugiere caminar alrededor de la casa para buscar sujetadores salidos, corrosión o áreas donde las canaletas se estén separando de la casa. Para realizar una inspección más detallada, es útil esperar un día despejado y utilizar binoculares para examinar las canaletas en techos altos. También se debe prestar atención a la presencia de agua estancada en las canaletas, lo que indica que no tienen la inclinación adecuada. Para transportar el agua al suelo, las canaletas deben inclinarse hacia el bajante a una tasa de 1/4 de pulgada cada 5 a 10 pies.

La falta de protectores para canaletas es otro problema a considerar. Los expertos recomiendan instalar protectores en la mayoría de las canaletas, especialmente si se vive en una región lluviosa y rodeada de árboles. En las pruebas realizadas, los protectores con pantallas de malla fina demostraron ser excelentes para permitir la entrada de agua de lluvia mientras mantienen fuera hojas y otros residuos. Si la casa ya cuenta con protectores, es fundamental asegurarse de que ninguno esté dañado o falte durante la inspección visible.

Los bajantes también merecen atención. Estos son la sección vertical del sistema de canaletas que dirige el agua de lluvia al suelo. Deben estar firmemente sujetos a las canaletas y a la casa, sin separaciones en las juntas donde se encuentran dos secciones. Los bajantes suelen estar unidos con una combinación de remaches, tornillos de metal y correas de montaje, todos disponibles en centros de hogar o ferreterías.

Finalmente, los desagües que no cumplen su función adecuadamente pueden causar problemas. Conocidos como desagües de bajante, estos tubos se encuentran en el suelo y transportan el agua lejos de la casa. Para funcionar correctamente, los desagües deben tener al menos 5 pies de largo, evitando así que el agua de lluvia fluya de regreso hacia la casa, lo que podría provocar inundaciones en sótanos y daños graves a los cimientos. Se debe verificar que los desagües estén firmemente conectados al bajante, generalmente mediante una unión en codo y remaches. También es recomendable colocar bloques de salpicadura al final del desagüe para prevenir la erosión del césped y del suelo.