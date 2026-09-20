FOTO: Trágica descompensación en el lago Lácar: falleció una mujer en San Martín de los Andes

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- Una mujer falleció este sábado tras ingresar al lago Lácar, en la localidad de San Martín de los Andes, donde sufrió una descompensación en la orilla. El trágico episodio tuvo lugar frente a la emblemática escultura de Los Ciervos, un área muy visitada por turistas y locales en la costanera de la región neuquina.

Según testimonios de personas que se encontraban en el lugar, se dio aviso a los servicios de emergencia al observar la situación de la mujer, quien ya había sido sacada del agua cuando llegaron los equipos de rescate. Intervinieron efectivos de la Comisaría 23, personal del Sistema Integrado de Emergencias del Neuquén (SIEN) y miembros de la Prefectura Naval Argentina, quienes realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante varios minutos, pero lamentablemente confirmaron su deceso en el lugar.

Hasta el momento, la víctima no ha sido identificada oficialmente, aunque medios locales indican que se trataría de una mujer de edad avanzada. El incidente ocurrió en un día frío y lluvioso, con temperaturas que variaron entre 3 y 11 grados.

En esta época del año, la temperatura del agua del lago Lácar puede oscilar entre 5 y 8 grados, según lo informado por la Agencia Noticias Argentinas. La Fiscalía del Ministerio Público Fiscal de la IV Circunscripción Judicial ha tomado intervención en la causa para esclarecer las circunstancias del fallecimiento. Se llevarán a cabo pericias, se tomarán declaraciones de testigos y se realizará una autopsia, mientras que las primeras informaciones sugieren que la mujer habría ingresado al agua por su propia voluntad.