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Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán en la madrugada del domingo

El movimiento ocurrió a las 5:47 y tuvo una profundidad de 197 kilómetros. No se reportaron víctimas ni daños materiales.

20/09/2026 | 09:30Redacción Cadena 3

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Un sismo de magnitud 5 sacudió Tucumán en la madrugada del domingo

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Un sismo de magnitud 5.0 se registró en Tucumán durante la madrugada del domingo, sorprendiendo a los residentes de varias localidades de la provincia. Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el movimiento telúrico tuvo lugar a las 5:47 y alcanzó una profundidad de 197 kilómetros.

El epicentro del sismo fue localizado a 60 kilómetros al este de Cafayate, a 63 kilómetros al noreste de Colalao y a 76 kilómetros al noroeste de Burruyacú, de acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas.

El temblor fue especialmente percibido en edificios y viviendas, donde muchos vecinos afirmaron que el movimiento los despertó. También se sintió, aunque con menor intensidad, en partes de Santiago del Estero y Salta.

Minutos antes, a las 5:32, se registró otro sismo en la provincia de Catamarca, que tuvo una magnitud de 4.3 y una profundidad de 205 kilómetros, con su epicentro ubicado a 51 kilómetros al este de Incahuasi. Este movimiento se sintió levemente en localidades de Catamarca, Salta y Tucumán.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas ni daños materiales relacionados con ninguno de los dos sismos. La considerable profundidad del sismo en Tucumán ayudó a disminuir sus efectos en la superficie, permitiendo que las ondas se percibieran en un área más amplia. Las autoridades han recomendado mantener los protocolos de seguridad ante la posibilidad de nuevos movimientos.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Tucumán?
Se registró un sismo de magnitud 5.0 a las 5:47 de la mañana.

¿Dónde fue el epicentro del sismo?
El epicentro se localizó a 60 km al este de Cafayate.

¿Cuándo sucedió el sismo?
El sismo ocurrió el domingo 20 de septiembre a las 5:47.

¿Hubo daños o víctimas?
No se reportaron víctimas ni daños materiales tras el sismo.

¿Qué profundidad tuvo el sismo?
El sismo tuvo una profundidad de 197 kilómetros.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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