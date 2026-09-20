Marco Morelli logró una impresionante remontada y finalizó octavo en el GP de Austria de Moto3

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- El argentino Marco Morelli (KTM) tuvo una destacada participación en el Gran Premio de Austria de Moto3, donde logró una remontada de 15 posiciones, pasando del 23º puesto en la salida al octavo lugar al final de la carrera.

Por otro lado, la actuación de Valentín Perrone, también a bordo de una KTM, fue menos favorable, ya que finalizó en la 12ª posición tras un domingo sin el ritmo esperado.

Morelli, tras una clasificación decepcionante el sábado que lo relegó al penúltimo lugar del grupo principal, trabajó en conjunto con los ingenieros del Aspar Team para ajustar el mapa de su KTM.

La estrategia implementada dio resultados positivos desde el inicio: logró superar a cinco competidores en la primera vuelta, colocándose 18º y avanzando hasta el 13º en la novena vuelta.

Establecido en el grupo intermedio junto a pilotos como Adrián Cruces, Hakim Danish y su compatriota Perrone, el piloto nacido en Barcelona, pero que compite bajo bandera argentina, mostró un ritmo competitivo.

Al liderar su pelotón, logró alcanzar al grupo perseguidor, aprovechando un incidente entre Veda Pratama y David Muñoz, y en los momentos finales superó a Danish para cruzar la meta en la octava posición.

Los ocho puntos obtenidos le permiten mantener el quinto lugar en la clasificación general con un total de 146 unidades.

En contraste, Perrone (Tech3) no pudo aprovechar su clasificación a la Q2, donde había logrado la 12ª plaza de salida.

Sin el ritmo de competencia mostrado en la edición anterior, donde había conseguido la pole position, "El Coyote" perdió posiciones frente al grupo de Morelli y solo logró conservar su lugar inicial debido a caídas e infracciones de otros pilotos.

Con su 12º puesto, sumó cuatro puntos y se posiciona sexto en el campeonato con 118 puntos.

En lo más alto de la clasificación, el español Máximo Quiles (KTM) se benefició de la caída del líder David Almansa en la octava vuelta, logrando así su novena victoria de 2026.