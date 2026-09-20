Detuvieron en Córdoba a un joven sindicado como sicario de dos adolescentes en Rosario
Pablo Manuel Alberto Añazco, de 24 años, fue aprehendido durante un allanamiento en Villa Las Tablitas. Está señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de dos menores ocurrido en 2022.
20/09/2026 | 09:29Redacción Cadena 3
FOTO: La Policía desarrolló el operativo en las últimas horas.
Un joven de 24 años fue detenido en la ciudad de Córdoba, señalado como uno de los presuntos responsables del homicidio de dos menores ocurrido en noviembre de 2022 en Rosario.
Según precisó la Policía, el procedimiento se realizó en las últimas horas en un domicilio ubicado en Villa Las Tablitas, donde efectivos de la Dirección General de Investigaciones Criminales, junto con personal de la Dirección de Investigación Operativa del Ministerio Público Fiscal, llevaron adelante un allanamiento.
Como resultado del operativo, fue detenido Pablo Manuel Alberto Añazco, quien quedó a disposición de la fiscal de Homicidios de Rosario, Carla Ranciari, que interviene en la investigación.
La pesquisa fue coordinada entre las autoridades judiciales y policiales y permitió localizar al sospechoso en la capital cordobesa, donde finalmente se concretó el procedimiento.
Lectura rápida
¿Quién fue detenido? Un joven de 24 años, identificado como Pablo Manuel Alberto Añazco.
¿Dónde ocurrió el homicidio? En Rosario en noviembre de 2022.
¿Qué acción realizó la Policía? Llevó a cabo un allanamiento en Villa Las Tablitas.
¿Quién interviene en la investigación? La fiscal de Homicidios de Rosario, Carla Ranciari.
¿Cómo se localizó al sospechoso? A través de una investigación coordinada entre autoridades judiciales y policiales.