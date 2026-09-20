Un cráter gigante en Fobos podría revelar el origen de la luna condenada de Marte

Fobos, la luna más cercana a Marte, ha desconcertado a los científicos planetarios durante décadas. Una de las preguntas más intrigantes es su origen. Mientras algunos investigadores consideran que Fobos es un asteroide capturado por Marte, otros sostienen que se formó a partir de escombros generados por un gran impacto en el planeta rojo.

Resolver este enigma depende en gran medida de la composición interna de Fobos, un aspecto que los científicos aún desconocen en gran medida. Investigadores se han dedicado a estudiar características sutiles de la luna, como su gravedad y movimiento. En la reciente asamblea general de la Unión Geocientífica Europea en Viena, se presentaron modelos de estas mediciones geofísicas en torno a uno de los rasgos más dramáticos de Fobos, el Cráter Stickney.

El Cráter Stickney como clave del misterio

El enorme Cráter Stickney es fundamental para comprender la historia de Fobos. Si la luna se formó a partir de escombros de un impacto gigante en Marte, la colisión que produjo el cráter de 9 km de diámetro podría haber ocurrido hace aproximadamente 4.2 mil millones de años. En cambio, si Fobos fue capturado como un asteroide, el impacto de Stickney podría haber sucedido mucho más tarde, alrededor de 2.6 mil millones de años atrás.

Los estimados actuales sugieren que Fobos tiene un interior poroso que podría contener hielo de agua, según el estudio de Benjamin Haser y su coautor Thomas Andert publicado en 2026 en la revista Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Una manera prometedora de investigar estas posibilidades es mapear la gravedad de Fobos con mayor detalle. Los investigadores están particularmente interesados en si el impacto de Stickney creó una región concentrada de material denso debajo del cráter.

Haser, estudiante de doctorado en ciencias planetarias en la Universität der Bundeswehr München, explicó que el evento de Stickney es uno de los episodios más importantes en la historia de Fobos, y comprenderlo podría ayudar a determinar el origen de la luna.

Fobos, más que una roca en órbita

A pesar de su pequeño tamaño y forma extraña, Haser sostiene que Fobos no debe ser visto simplemente como una 'roca en órbita'. La luna tiene un diámetro promedio de solo 22.2 km y orbita Marte cada 7 horas y 39 minutos.

Los científicos han desarrollado dos principales explicaciones sobre su origen. Según una de ellas, un gran objeto impactó Marte y lanzó material al espacio, que eventualmente formó un disco alrededor del planeta y posteriormente produjo las dos lunas de Marte, Fobos y Deimos. La otra hipótesis sugiere que las lunas comenzaron como asteroides y fueron capturadas por la gravedad de Marte.

Comprender el campo gravitacional de Fobos es, por lo tanto, un paso crítico para aprender cómo se distribuye la masa en el interior de la luna y, a su vez, determinar cómo se formó. Haser mencionó que las estimaciones actuales indican un interior poroso, posible hielo de agua y una concentración densa de material cerca de la región ecuatorial de Fobos.

¿Podría Fobos ser como una esponja gigante?

El Cráter Stickney plantea otra pregunta compleja. Un impacto lo suficientemente grande como para crear una cicatriz tan enorme podría haber destruido una luna tan pequeña como Fobos. Sin embargo, Haser sugiere que la luna pudo haber sobrevivido si poseía una densidad inusualmente baja y uniforme, lo que le permitió absorber el impacto como una esponja.

"Se asumiría que un impacto de tal magnitud habría hecho añicos a Fobos, a menos que tenga una densidad muy baja y homogénea, como una esponja que puede absorber ese tipo de impacto", explicó Haser.

Además, la colisión habría generado un intenso calor alrededor del sitio de impacto. "En esa región de impacto, debe haber habido temperaturas muy altas que fundieron y comprimieron la roca debajo", agregó.

Esta compresión podría haber dejado atrás una región densa bajo el Cráter Stickney, creando una sutil firma gravitacional que los científicos podrían detectar.

Un posible asteroide de escombros

Haser indicó que varias características de Fobos encajan bien con la teoría de que es un asteroide capturado. En particular, la apariencia irregular de la luna se asemeja a lo que los científicos llaman un asteroide de escombros, un objeto formado por muchos fragmentos de roca mantenidos juntos de manera relativamente laxa por la gravedad.

Sin embargo, integrar toda la evidencia en una sola explicación sigue siendo complicado. El campo gravitacional actual de Fobos, su forma, densidad, propiedades espectrales y órbita cambiante deben reconciliarse dentro de un único modelo geofísico. Su forma altamente irregular y su extrema proximidad a Marte hacen que interpretar su gravedad y estructura interna sea especialmente desafiante.

En el estudio, se investigó cómo una masa comprimida debajo del cráter Stickney afecta la señal gravitacional de la pequeña luna, sus momentos de inercia y la amplitud de oscilación (esencialmente cómo Fobos se tambalea y oscila).

Esos pequeños cambios en el movimiento de Fobos podrían revelar cómo se organiza el material dentro de la luna.

Una luna en constante cambio

Fobos es inusual no solo por su misterioso pasado, sino también por lo que le está sucediendo hoy. Su órbita es extremadamente cercana a Marte, y la luna está gradualmente espiralando hacia adentro. Se espera que eventualmente se rompa o colisione con el planeta.

"La órbita de Fobos es dinámicamente muy especial; está muy cerca de Marte, espiralando lentamente hacia adentro, y eventualmente será interrumpida o impactará Marte", indicó Haser.

Esto convierte a Fobos en un registro preservado de eventos de hace miles de millones de años y en una luna que continúa cambiando.

Los científicos pronto podrían tener su mejor oportunidad para investigar Fobos directamente. La próxima misión de exploración de las lunas marcianas (MMX) de Japón, programada para lanzarse a finales de 2026, tiene como objetivo estudiar Fobos y devolver muestras de su superficie a la Tierra. La nave espacial intentará operar en una órbita cuasiestable alrededor de la pequeña luna, una maniobra inusualmente difícil debido a que Fobos no ofrece el tipo de entorno orbital estable que se encuentra alrededor de mundos más grandes.

Como señaló Haser, realmente no hay una órbita estable alrededor de Fobos. Parte de la dificultad proviene de Marte mismo, ya que el campo gravitacional de Fobos es extremadamente débil en comparación con la atracción gravitacional mucho más fuerte del planeta cercano.

"El campo gravitacional de Fobos está fuertemente opacado por el campo gravitacional de Marte", dijo Haser.

A pesar de esos desafíos, se espera que la nave espacial MMX utilice dos sistemas para recolectar material de Fobos. Un muestreador de núcleo recolectará material de profundidades de hasta 2 cm. Un segundo sistema, un muestreador neumático (contribuido por la NASA), disparará gas presurizado a la superficie para "elevar material a un contenedor de muestras", según la Agencia Espacial Japonesa (JAXA).

Se espera que las muestras recolectadas regresen a la Tierra a mediados de 2031 dentro de una cápsula diseñada para sobrevivir a la reentrada en la atmósfera terrestre.

El gran misterio dentro de Fobos

¿Cuál es la pregunta más desconcertante sobre Fobos? No se trata simplemente de qué materiales componen la luna, sino de qué tipo de estructura interna podría explicar todas sus características inusuales a la vez. Para Haser, responder esa pregunta será esencial para distinguir entre las explicaciones en competencia sobre el nacimiento de Fobos, que incluyen la captura de asteroides, la formación a partir de escombros generados por un impacto gigante en Marte, o quizás un origen más complicado que involucre elementos de más de un escenario.