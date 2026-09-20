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El Desafío Cura Brochero se prepara para su segunda edición: este domingo, día de reconocimiento

La competencia de mountain bike tendrá lugar el 10 y 11 de octubre en Traslasierra. Este domingo se realiza el reconocimiento oficial de los dos recorridos. Cómo inscribirse.

20/09/2026 | 12:12Redacción Cadena 3

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El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre.

FOTO: El Desafío Cura Brochero será el 10 y 11 de octubre.

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El Desafío Cura Brochero se prepara para su segunda edición, que tendrá lugar el 10 y 11 de octubre y volverá a reunir a ciclistas de distintos puntos del país en los caminos y paisajes de Traslasierra.

Este domingo se lleva adelante la jornada de reconocimiento oficial de los dos recorridos que tendrá la competencia. Los participantes inscriptos pueden recorrer los caminos que formarán parte de la carrera.

El trazado atraviesa distintos puntos de la región, entre ellos Cura Brochero, San Lorenzo, Ciénaga de Allende y San Pedro, donde finalizará la competencia y también se desarrolla esta jornada de reconocimiento.

Dos días y dos distancias

El DCB propone dos días de competencia y dos distancias: 52 y 118 kilómetros. Los recorridos combinan exigencia deportiva con la naturaleza y paisajes característicos de Traslasierra.

Al igual que en 2025, la competencia mantiene el formato de dos jornadas y busca consolidarse como una propuesta diferente dentro del calendario nacional de mountain bike.

Las inscripciones permanecen abiertas y se realizan de manera online, con diferentes opciones y facilidades de pago, a través de este link.

Informe de Fernando Barrionuevo

Lectura rápida

¿Qué evento se está organizando? Se está organizando el Desafío Cura Brochero, una competencia de ciclismo.

¿Quiénes participan en el evento? Participan ciclistas de distintos puntos del país.

¿Cuándo se llevará a cabo la competencia? La competencia se llevará a cabo el 10 y 11 de octubre.

¿Dónde se desarrolla la competencia? Se desarrolla en Traslasierra, atravesando lugares como Cura Brochero, San Lorenzo, Ciénaga de Allende y San Pedro.

¿Cómo se pueden realizar las inscripciones? Las inscripciones se realizan de manera online a través de un enlace proporcionado.

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