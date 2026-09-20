FOTO: Detienen a un hombre con pedido de captura internacional por abuso sexual y corrupción de menores

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- La Policía de la Ciudad llevó a cabo la detención de un argentino de 36 años en el barrio de Villa Lugano, quien contaba con un pedido de captura internacional por un caso de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado. La aprehensión se produjo durante un procedimiento rutinario.

El incidente tuvo lugar el sábado 19 de septiembre a las 8:20, cuando los efectivos policiales fueron alertados sobre un grupo de hombres que intentaban abrir un Chevrolet Aveo gris estacionado en la calle.

Al llegar al lugar, los agentes identificaron a los hombres que estaban junto al vehículo y procedieron a realizar las verificaciones pertinentes. Uno de ellos se presentó como el dueño legítimo del automóvil y mostró la documentación correspondiente, explicando que había cerrado accidentalmente las llaves dentro del auto y que estaba intentando abrirlo con un alambre.

Durante el proceso de identificación, los oficiales notaron que uno de los hombres mostraba una actitud hostil y ofuscada hacia ellos. Al ingresar sus datos en el sistema, se descubrió que sobre este individuo pesaba una orden de captura vigente desde el 11 de septiembre de 2026, relacionada con un caso de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado, agravado por la guarda y la convivencia preexistente, en conjunto con corrupción de menores agravada.

La solicitud de captura había sido emitida por la Justicia del Departamento Judicial de La Matanza. El caso está siendo investigado por el Juzgado de Garantías número 6 del Departamento Judicial de La Matanza, bajo la dirección de Carina Andrijasevich, quien ordenó la detención del acusado.