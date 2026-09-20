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Choque fatal entre dos motos en Villa Corina: un muerto y un herido grave

El siniestro ocurrió durante la noche del sábado en Díaz Colodrero y Arturo Capdevila. La víctima tenía 52 años. El otro motociclista, de 26, sufrió un traumatismo de cráneo grave.

20/09/2026 | 12:24Redacción Cadena 3

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El hecho ocurrió en una esquina de Villa Corina (Foto: Google Street View/ilustrativa)

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Un hombre de 52 años murió y otro de 26 resultó gravemente herido tras un choque entre dos motocicletas ocurrido durante la noche del sábado en barrio Villa Corina, en la ciudad de Córdoba.

El siniestro se produjo en la intersección de calle Díaz Colodrero y avenida Arturo Capdevila, donde, por causas que se investigan, colisionaron una Appia Cityplus, conducida por el hombre de 52 años, y una Kawasaki Z400, guiada por el joven de 26, según detallaron fuentes policiales.

Tras el impacto, llegó al lugar un servicio de emergencias. El personal médico constató el fallecimiento del conductor de 52 años.

En tanto, el otro motociclista fue asistido y trasladado al Hospital de Urgencias, donde ingresó con un traumatismo de cráneo grave.

Las circunstancias en las que se produjo el accidente son materia de investigación.

Lectura rápida

¿Qué ocurrió en Córdoba? Un choque entre dos motocicletas resultó en la muerte de un hombre de 52 años y dejó a otro de 26 gravemente herido.

¿Quiénes estuvieron involucrados? Un hombre de 52 años y otro de 26, que conducía una Kawasaki Z400.

¿Cuándo sucedió el accidente? Durante la noche del sábado.

¿Dónde tuvo lugar el siniestro? En la intersección de calle Díaz Colodrero y avenida Arturo Capdevila en Córdoba.

¿Cómo se produjo el accidente? Las causas son objeto de investigación tras la colisión de las dos motocicletas.

¿Por qué es relevante el suceso? Destaca por la gravedad de las lesiones y la fatalidad del accidente en una zona urbana.

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