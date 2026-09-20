FOTO: Narcomenudeo en Córdoba: operativos revelan actividad sostenida en la capital y el interior

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) — La serie de investigaciones y operativos realizados en la ciudad de Córdoba y en varias localidades del interior de la provincia pone de manifiesto una actividad constante de narcomenudeo, con redes de venta que operan bajo diferentes modalidades.

Los procedimientos llevados a cabo por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) han logrado identificar puntos de venta fijos en viviendas, kioscos que funcionan como fachada, entregas a domicilio y métodos de cobro a través de transferencias bancarias.

En agosto, una investigación que se extendió por siete meses culminó en 13 allanamientos en Ampliación Cabildo y Villa El Libertador, en la capital provincial.

Este operativo resultó en la detención de 24 personas, incluido un menor, el cierre de diez puntos de venta y la incautación de 4.400 dosis de cocaína, 380 de marihuana, así como armas, dinero en efectivo y vehículos.

Posteriormente, otra investigación que duró 11 meses permitió desmantelar una red operativa en San Jorge, General Savio, Yofre Sur, Yofre Norte, Zepa, Patricios Norte y Hortencia.

En este caso, según informaron fuentes de la Agencia Noticias Argentinas, se realizaron 12 allanamientos, resultando en ocho detenidos y la clausura de cuatro puntos de venta.

Asimismo, se incautaron 2.261 dosis de cocaína, 192 de marihuana, psicofármacos, dinero, dos vehículos, una motocicleta y un arma de fuego.

La venta de drogas también está relacionada con estructuras familiares y sistemas flexibles de distribución.

En Las Flores II, una mujer de 58 años y su nieto adolescente fueron arrestados por presunta comercialización de cocaína y marihuana, tras cuatro allanamientos que permitieron identificar dos puntos de venta y dos inmuebles utilizados para almacenamiento.

En barrio Joison, madre e hija fueron detenidas en un domicilio que funcionaba como punto de venta bajo la apariencia de un kiosco, ubicado a pocos metros de una escuela primaria.

Los controles preventivos también se extendieron durante septiembre a Villa María, San Francisco, Río Cuarto, Marcos Juárez y Villa Nueva, además de localidades en los departamentos Colón, San Justo y Unión.

La cantidad y frecuencia de estos operativos evidencian que el narcomenudeo es un problema persistente y territorialmente amplio en Córdoba.

Sin embargo, las detenciones, allanamientos e incautaciones por sí solos no permiten determinar si el fenómeno ha aumentado, ya que estos indicadores también pueden estar relacionados con una mayor capacidad de investigación y despliegue del estado.

Para evaluar una posible expansión del fenómeno, sería necesario contar con series comparables de causas judiciales, puntos de venta detectados, allanamientos, detenciones, incautaciones por tipo de sustancia, condenas y hechos de violencia asociados al narcotráfico.