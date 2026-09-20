El virus Bundibugyo, un pariente letal del ébola, resurge tras años de inactividad

Un brote creciente del poco conocido virus Bundibugyo en la República Democrática del Congo ha comenzado a generar preocupación a nivel mundial. Este virus, que es un pariente del más conocido ébola, pone de manifiesto un problema más amplio en la salud global: la preparación ante enfermedades peligrosas que surgen de forma esporádica pero pueden provocar brotes mortales.

En un artículo de revisión publicado en el New England Journal of Medicine, la profesora de Boston University, Nancy Sullivan, argumentó que la preparación para brotes debe extenderse más allá de las enfermedades infecciosas que reciben mayor atención. El virus Bundibugyo pertenece a la familia de los filovirus, la misma que incluye al virus del ébola. A pesar de su gravedad potencial, Bundibugyo solo había estado vinculado a dos brotes reconocidos anteriormente, uno en Uganda en 2007 y otro en la República Democrática del Congo en 2012.

Sin embargo, el actual brote ya ha superado esos eventos anteriores en términos de trayectoria y escala. Según la OMS, hasta el 11 de junio se habían reportado 695 casos confirmados y 138 muertes en la República Democrática del Congo y Uganda.

Nancy Sullivan, quien es profesora de biología, virología, inmunología y microbiología en Boston University, explicó que controlar un brote depende de varias medidas que deben implementarse rápidamente. Estas incluyen un diagnóstico rápido, el aislamiento de pacientes infectados, el rastreo de personas que puedan haber estado expuestas, el fortalecimiento del control de infecciones y la provisión de atención médica de apoyo. Sin embargo, estos pasos se complican cuando los recursos de laboratorio son limitados. En entornos donde la capacidad de pruebas es escasa, los retrasos en la confirmación de infecciones pueden dar más tiempo al virus para propagarse.

Bundibugyo puede causar una forma severa de fiebre hemorrágica. La infección puede desencadenar una inflamación generalizada, daño y fallo de las células que recubren los vasos sanguíneos, sangrado incontrolado y fallo de múltiples órganos. El virus se propaga a través del contacto directo con fluidos corporales infectados, lo que genera riesgos particulares para familiares, cuidadores y trabajadores de la salud, especialmente cuando los pacientes son tratados en hospitales sin un adecuado control de infecciones. El brote de 2026 fue formalmente reconocido tras la muerte de una enfermera.

Otro desafío importante es que Bundibugyo puede parecerse inicialmente a varias enfermedades mucho más comunes. Los síntomas se superponen con los de la malaria, fiebre tifoidea y otras enfermedades, lo que significa que se necesita una prueba de laboratorio para confirmar una infección.

El acceso a laboratorios sigue siendo limitado en algunas partes de la República Democrática del Congo, y las muestras pueden necesitar viajar grandes distancias para llegar a laboratorios de referencia nacional. Esto puede convertir un diagnóstico crítico en un proceso largo. "Los retrasos en la recolección, transporte y pruebas de muestras pueden posponer la confirmación por días o semanas, lo que obstaculiza el aislamiento de personas infectadas, el rastreo de contactos y el inicio de medidas de control de brotes", escribió Sullivan.

Estos retrasos pueden ser especialmente perjudiciales durante un brote, cuando identificar casos rápidamente es esencial para separar a las personas infectadas de los demás y encontrar a cualquier persona que pueda haber estado expuesta.

El brote de Bundibugyo también señala una debilidad más amplia en las estrategias de preparación que se concentran en los patógenos de alto riesgo más familiares. Durante décadas, este virus había causado relativamente poca actividad reconocida. Su regreso como una amenaza significativa ilustra lo difícil que puede ser predecir qué enfermedad infecciosa impulsará el próximo gran brote. Sullivan ha argumentado que se deben desarrollar contramedidas médicas de manera más amplia para patógenos capaces de causar enfermedades graves o la muerte en humanos, en lugar de centrarse únicamente en virus que ya se conocen por causar brotes frecuentes.

A pesar de los avances significativos hacia vacunas y otras contramedidas médicas para los virus del ébola, Sudán y Marburgo, el Bundibugyo ocurre con mucha menos frecuencia y no se ha desarrollado ninguna vacuna o tratamiento terapéutico específico para él. Existen signos alentadores de que las vacunas diseñadas contra otras especies de virus podrían ofrecer al menos alguna protección, pero el Bundibugyo sigue siendo un ejemplo de un patógeno peligroso para el cual los instrumentos médicos dedicados son limitados.

Sullivan enfatizó que la preparación debe involucrar mucho más que crear pruebas diagnósticas, vacunas y medicamentos. Los sistemas de salud deben ser capaces de coordinarse rápidamente cuando los brotes se propagan a través de fronteras. "La planificación de la preparación debe extenderse más allá de diagnósticos, vacunas y terapéuticas para incluir la preparación operativa para la respuesta multinacional ante brotes", afirmó.