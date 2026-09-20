Ucrania lanza más de 1.000 drones contra Rusia, con impacto en Moscú durante elecciones

Las fuerzas ucranianas lanzaron más de 1.000 drones contra Rusia durante la noche, incluidos cientos dirigidos hacia Moscú, informaron funcionarios el domingo, coincidiendo con el tercer y último día de las elecciones parlamentarias en el Kremlin.

El alcalde de Moscú describió la oleada de drones como el "mayor ataque de la historia" contra la capital rusa, indicando que hubo daños en una refinería de petróleo y un edificio residencial. En la región de Moscú, el ataque dejó un saldo de dos muertos y 20 heridos, según el gobernador local Andrei Vorobyov. Las víctimas fueron identificadas como un hombre de 74 años y una mujer de 44.

El presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, comunicó a través de redes sociales que se utilizó una combinación de misiles y drones, incluyendo los de fabricación nacional Flamingo y Pelican, para atacar instalaciones petroleras y logísticas rusas. "Estos son miles de millones de dólares que sostienen la maquinaria de guerra", expresó Zelenskyy, aludiendo a la presión financiera que Ucrania busca ejercer sobre la economía de Rusia.

Este gran ataque se llevó a cabo en el tercer y último día de votación de las elecciones parlamentarias en tiempos de guerra en Rusia, donde los comicios carecen de oposición significativa a las políticas del presidente Vladímir Putin, y que probablemente consolidarán el dominio del Kremlin. Rusia llevó a cabo votaciones en cuatro regiones de Ucrania que fueron anexadas ilegalmente y en Crimea, una península que Rusia ocupó en 2014, lo que Kiev ha denunciado como ilegal.

El Ministerio ruso de Defensa afirmó que sus fuerzas lograron derribar 1.100 drones ucranianos en todo el país, incluyendo sobre la península de Crimea y las aguas del mar Negro. Según el alcalde Serguéi Sobianin, 450 drones fueron destruidos en su trayecto hacia la capital, causando daños en la Refinería de Petróleo de Moscú y en un edificio residencial. El funcionario consideró que este "ataque sin precedentes" fue un intento de interrumpir las elecciones, aunque aseguró que "el enemigo fracasó en este sentido".

Desde la invasión rusa hace más de cuatro años, Ucrania se ha posicionado como un referente mundial en tecnología militar de drones, utilizando tanto drones de largo alcance producidos localmente como misiles para atacar el interior del territorio ruso. Esta capacidad ha impresionado a gobiernos y fabricantes de defensa en todo el mundo.

Kiev busca que la población rusa sienta las repercusiones de la guerra y presionar al presidente Putin para que se siente a negociar un acuerdo de paz, aunque hasta el momento, Putin no ha mostrado intenciones de detener la invasión.

Las hostilidades entre Moscú y Kiev han escalado en un duelo de ataques aéreos de largo alcance, mientras que los combates en el frente de aproximadamente 1.250 kilómetros en el este y sur de Ucrania han disminuido, limitados por una gran cantidad de drones y robots terrestres que amenazan los movimientos de tropas.