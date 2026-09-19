Argentina superó a Uruguay y avanza firme hacia la clasificación en los Juegos Suramericanos 2026

FOTO: El defensor Joaquín Salas controla la pelota en el triunfo argentino.

La Selección argentina sub 19 de fútbol masculino logró una victoria por 1-0 frente a Uruguay en la segunda jornada de la fase de grupos de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El único tanto del encuentro, que se llevó a cabo en el estadio Marcelo Bielsa, fue anotado en el minuto 27 de la segunda mitad por el delantero de Estudiantes, Franco Domínguez.

Con esta victoria, el equipo dirigido por Diego Placente se posicionó en el segundo lugar del grupo B de los Suramericanos, acumulando tres puntos y manteniendo sus posibilidades de clasificación para la siguiente ronda.

El partido, que contó con la presencia del cuerpo técnico de la Selección mayor en un palco, fue clave para que el equipo juvenil recuperara el ánimo tras un inicio complicado, donde había perdido 2-1 ante Paraguay. El seleccionado argentino ahora depende de sí mismo para avanzar en el torneo.

El gol llegó a los 27 minutos de la segunda parte, cuando el delantero Facundo Jainikoski desbordó por la banda izquierda y envió un centro al segundo palo, donde Domínguez aprovechó un error del arquero rival y cabeceó a gol ante el arco vacío.

Este triunfo revitaliza las chances de clasificación del equipo "Albiceleste", que se enfrentará el próximo lunes 21 de septiembre a Venezuela desde las 15 horas, en busca de un lugar en las semifinales del certamen.

Para clasificar, Argentina necesita al menos un empate o una victoria ante Venezuela. Además, podría terminar primero del grupo si logra reducir la diferencia de tres goles que lo separa de Paraguay, siempre y cuando los paraguayos pierdan ante Uruguay.