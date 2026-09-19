Juegos Suramericanos: más de un millón de entradas y casi $1.000 millones para entidades solidarias

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 superaron el millón de entradas emitidas entre pases para los Fan Fest y reservas para presenciar las competencias deportivas en Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Según los datos difundidos este sábado, ya se registraron 1.109.375 accesos. Dentro de ese total, alrededor de 100.000 corresponden a tickets pagos adquiridos por espectadores que eligieron asegurar su lugar en alguna de las disciplinas.

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La recaudación alcanzó los $998.520.000, prácticamente mil millones de pesos, y será destinada en su totalidad a Cáritas, la Federación de Veteranos de Guerra y Cilsa.

De esta manera, la convocatoria deportiva y cultural de los Juegos tendrá también un impacto solidario a través de organizaciones dedicadas a distintas tareas de asistencia y acompañamiento.

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Más de 200 mil personas en Rosario

Las cifras se conocieron durante otra jornada de fuerte convocatoria en las tres ciudades sede. En Rosario, más de 200.000 personas pasaron este sábado por estadios, espacios deportivos, Fan Fest y propuestas culturales.

Uno de los puntos de mayor concentración fue el estadio Marcelo Bielsa, que reunió a más de 35.000 espectadores para el partido en el que la Selección Argentina Sub-19 derrotó a Uruguay.

Entre los presentes estuvieron Lionel Scaloni, Roberto Ayala, Pablo Aimar y Walter Samuel, integrantes del cuerpo técnico de la selección argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

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La actividad también convocó a más de 7.000 personas en el estadio cubierto Claudio Newell, donde se disputaron partidos de vóley femenino, mientras que el Óvalo del Jockey recibió a más de 10.000 espectadores durante la programación de rugby seven, con participación de Los Pumas 7s.

Además, el Invencible Arena fue escenario de las competencias de gimnasia artística.

El Fan Fest montado en el predio de la ex Rural volvió a convertirse en uno de los principales puntos de encuentro. Durante la jornada, unas 150.000 personas participaron de las propuestas recreativas, deportivas y musicales.

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Música y actividades en Santa Fe y Rafaela

La convocatoria también se extendió a las otras dos sedes de los Juegos. En la ciudad de Santa Fe, el Parque del Sur concentró buena parte de las actividades culturales, con presentaciones de DJs, bandas locales y la Murga Chacharritas, antes del cierre previsto con la Fiesta Bresh.

En Rafaela, las propuestas se distribuyeron entre el Microestadio y el Velódromo, con música en vivo, baile y DJs. El cierre de la jornada estará a cargo de Cacho Deicas.

Con estadios con gran presencia de público, Fan Fest multitudinarios y una agenda cultural paralela a las competencias, los Juegos Suramericanos atraviesan su tramo central con más de un millón de accesos registrados y una recaudación solidaria que ya roza los mil millones de pesos.