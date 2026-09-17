Juegos Suramericanos: otra jornada de competencia y shows aumenta récord de público

FOTO: Santiago Motorizado se presentó en el Fan Fest de los Juegos Suramericanos.

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 siguen sumando público. Según las estimaciones de la organización, hasta este miércoles ya eran 1,8 millones las personas que habían pasado por las competencias y los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela.

Del total, unas 815.000 descargaron códigos QR para ingresar a los predios o reservar lugares en las distintas disciplinas, y la cifra incluía también contingentes escolares y público que accedió sin registro en momentos de alta concurrencia. Este jueves, alrededor de las 8, ya se habían registrado 11.000 entradas para las actividades del día.

En paralelo a las competencias, los Fan Fest continuaron con actividades gratuitas en las tres ciudades sede. En Rosario, la noche cerró con Santiago Motorizado en el escenario Independencia con un show que volvió a cautivar y reunir gran público.

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Tras bajar del escenario, Santiago Motorizado hizo un balance de lo que fue su presentación en el Fan Fest de Rosario.

“La verdad que la pasamos bien, nos emocionamos y todo el público que hubo, impresionante. Estoy re contento, tenía un poco de nervios porque hizo un show nuevo, nunca lo había hecho, canciones que nunca había tocado y se vio bien”, dijo a Cadena 3.

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Y agregó: “Ya en la prueba hoy temprano estaba tranquilo porque la técnica del lugar, todo lo que armaron acá los chicos estaba buenísimo. Después, en el momento de salir a la cancha, se vio la verdad. Yo la pasé bárbaro, entiendo que la gente también”.

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Consultado sobre lo que significó tocar en el marco de los Juegos Suramericanos, Motorizado no dudó: “Me encanta tocar en este marco. Me encanta hacer parte de esto, que haya espacio para el deporte, para que los jóvenes y los más chicos se copen, y que se mezcle con la música también. Me parece que va todo de la mano y la combinación es muy buena”.

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En Santa Fe se presentó Cabezones, mientras que en Rafaela actuaron Los Pericos y Los Tipitos.

Los predios contaban con sectores gastronómicos, zonas de descanso, juegos vinculados a las disciplinas y pantallas para seguir las competencias. La entrada era libre y gratuita, solo hacía falta un código QR disponible en fanfest.santafe2026.ar.

La organización sostuvo que la convocatoria generó un movimiento turístico y comercial significativo, aunque no aportó datos concretos sobre ocupación hotelera, consumo o impacto económico.

Informe de Julián Maragliano.