Santilli bajó la tensión con Bullrich y habló del video con música de Lali: "Estuvo divertido"

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, buscó bajar el tono a las diferencias que quedaron expuestas dentro del Gobierno en torno a los cambios en el área de Discapacidad incluidos en el proyecto de Presupuesto 2027. Además, se refirió al video que Patricia Bullrich publicó en redes sociales escuchando y tarareando una canción de Lali Espósito y aseguró: “Estuvo divertido”.

Las declaraciones se produjeron este sábado, en medio de los cuestionamientos de la senadora y titular del bloque de La Libertad Avanza en el Senado por no haber conocido previamente las modificaciones vinculadas con Discapacidad. Santilli sostuvo que esos asuntos forman parte de las discusiones de la Mesa Política que se reúne los martes.

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Santilli: “Hablamos todos los temas”

Ante las consultas sobre las diferencias con Bullrich, Santilli explicó que el Gobierno tiene una instancia semanal para discutir los principales asuntos de gestión.

“Nosotros tenemos una mesa de trabajo los martes, Mesa Política, y en esa mesa de trabajo hablamos los temas. Algunos con más profundidad, otros con profundidad pero no total, pero eso sí lo hablamos”, afirmó.

El funcionario agregó que Bullrich se retiró antes de aquella reunión, por lo que consideró que las diferencias podían ser abordadas nuevamente en ese ámbito.

“Patricia se tuvo que ir antes el martes, pero lo hablaremos”, sostuvo.

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Consultado sobre si él también había sido “tomado por tonto”, en referencia a una expresión utilizada por Bullrich para cuestionar la falta de información a los legisladores, Santilli respondió: “No, no. Los temas nuestros los hablamos los martes”.

El jefe de Gabinete recurrió luego a una comparación futbolística para describir el funcionamiento interno del oficialismo: “Como en el fútbol, nosotros en el vestuario hablamos los temas. En la mesa política se hablan los temas”.

La discusión por Discapacidad en el Presupuesto 2027

El contrapunto surgió luego de que Bullrich cuestionara que las modificaciones vinculadas con el área de Discapacidad aparecieran en el proyecto de Presupuesto 2027 sin haber sido discutidas previamente, según su planteo, en la Mesa Política.

La senadora había advertido que ese tipo de situaciones puede complicar el vínculo del oficialismo con los bloques aliados que serán necesarios para avanzar con el tratamiento del proyecto en el Congreso.

Santilli, en cambio, aseguró que el tema forma parte de las conversaciones internas y señaló que el Gobierno trabaja actualmente en el Congreso para alcanzar una definición.

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“La ley se está tratando en Diputados. Ahí, con Martín Menem y el equipo del Ministerio de Salud, se está haciendo un trabajo. Estamos, creo, aproximándonos a una definición”, explicó.

El jefe de Gabinete agregó que, una vez que exista una definición, llegarán las respuestas correspondientes a los planteos realizados sobre el tema.

Qué dijo Santilli sobre el video de Bullrich con Lali

La otra cuestión sobre la que fue consultado Santilli fue el video que Bullrich publicó el viernes en sus redes sociales.

En las imágenes, la senadora aparece en su despacho mientras selecciona y escucha “No me importa”, una canción de Lali Espósito. El gesto llamó la atención debido a los antecedentes de los cruces públicos entre la cantante y el presidente Javier Milei.

Lejos de profundizar la polémica, Santilli buscó quitarle trascendencia al episodio.

“Lo vi. Estuvo divertido el video de Patricia. Estuvo bien”, respondió.

Luego agregó: “Estuvo muy bien. Estuvo divertido el video de Patricia y hay que tomarlo así, me parece bien”.

La respuesta se produjo después de que Milei también relativizara la publicación de Bullrich y señalara que no tenía inconvenientes con que la senadora escuchara canciones de Lali.

De esta manera, Santilli evitó profundizar las diferencias y centró su respuesta en el funcionamiento de la Mesa Política, donde sostuvo que se discuten los principales temas de la agenda oficial.

El Gobierno busca encauzar las diferencias

Las declaraciones de Santilli se produjeron en un contexto de discusiones internas por el Presupuesto 2027 y, particularmente, por los cambios vinculados con Discapacidad.

Mientras Bullrich reclamó mayor participación de los integrantes de la Mesa Política y de los legisladores que luego deberán defender el proyecto en el Congreso, Santilli sostuvo que los asuntos son tratados dentro de esa estructura y que la ausencia de la senadora en parte de la reunión del martes explica, según su versión, que no haya participado de toda la discusión.

Por ahora, el jefe de Gabinete buscó encuadrar el episodio como una diferencia dentro de los mecanismos de discusión del oficialismo, mientras el proyecto de Presupuesto 2027 continúa su tratamiento en la Cámara de Diputados.