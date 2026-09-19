Detenidos tres sospechosos por estafa de 200 mil dólares con el 'cuento del tío'

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) — Dos hombres y una mujer fueron detenidos por su participación en una estafa de 200 mil dólares mediante la modalidad conocida como "cuento del tío". La investigación policial reveló que parte del dinero fue utilizado para comprar dos automóviles, un departamento en el barrio porteño de Villa Lugano y pagar unas vacaciones en Bariloche.

Las capturas se realizaron tras seis allanamientos llevados a cabo por la División Investigaciones Comunales 1 Sur, bajo la supervisión del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 45. Los operativos se desarrollaron en la Villa 20 de Lugano, Avellaneda y un hotel del centro porteño, donde se incautaron vehículos, dinero en efectivo, teléfonos celulares y documentación relacionada con la estafa.

La denuncia fue presentada el 16 de junio por una mujer que relató haber recibido un llamado de un individuo que se hizo pasar por representante de una entidad bancaria, quien la convenció de retirar 200 mil dólares de una caja de seguridad.

A partir de una imagen obtenida de una cámara de seguridad, los investigadores lograron identificar a los sospechosos y rastrear sus movimientos durante los siguientes dos meses. Durante los operativos, se detuvo a un joven de 24 años en la Villa 20, así como a una mujer de 58 años en el mismo barrio. En esos allanamientos, se secuestraron un Volkswagen Up que se presume fue utilizado en la maniobra y un Peugeot 3008 que habría sido adquirido con parte del dinero robado.

El tercer sospechoso, también de 24 años, fue arrestado en un hotel céntrico y en su posesión se encontró un BMW 330i, un millón de pesos en efectivo y documentación vinculada al vehículo. Los investigadores determinaron que parte del dinero fue utilizado para costear una estadía de más de un millón y medio de pesos en Bariloche.