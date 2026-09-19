Córdoba: detuvieron al último sospechoso del asesinato de dos adolescentes en Rosario

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) — El último sospechoso, Pablo Manuel Alberto Añazco, vinculado al doble crimen de los adolescentes Eric Galli, de 14 años, y Valentín Solís, de 15, fue arrestado este sábado en la provincia de Córdoba tras haber estado prófugo.

Añazco era buscado desde diciembre de 2022 por el ataque que tuvo lugar en un complejo habitacional en la zona oeste de Rosario.

La captura se llevó a cabo por agentes del Departamento Homicidios de la Dirección General de Investigaciones Criminales de la Policía de Córdoba, en colaboración con la Dirección de Investigación Operativa de la Policía Judicial.

La acción fue impulsada luego de que la investigación, liderada por la fiscal Carla Ranciari, de la Unidad Especializada de Violencias Altamente Lesivas de la Fiscalía Regional 2, recibiera información sobre el paradero del imputado.

Con base en esta información, la funcionaria judicial se comunicó con las autoridades de Córdoba, quienes realizaron las gestiones necesarias para localizar a Añazco. Este contaba con una orden de detención activa desde el 23 de diciembre de 2022, y en marzo de este año, el Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe había ofrecido una recompensa de 10 millones de pesos por información que condujera a su captura.

El asesinato de Galli y Solís ocurrió el 24 de noviembre de 2022, cuando tres jóvenes se encontraban reunidos en una escalera del complejo Fonavi, situado en las cercanías de Sanguinetti al 5600.

Los atacantes abrieron fuego contra el grupo, y como resultado, Galli y Solís perdieron la vida debido a los múltiples disparos, mientras que un tercer joven, identificado como D.R., logró escapar. Este último, según la investigación, era el objetivo del ataque, que estaba relacionado con conflictos por la venta de drogas en el barrio.

En relación a este hecho, ya había sido condenado Franco Daniel Saavedra, quien recibió prisión perpetua en marzo de este año como coautor de los homicidios. Además, se estableció que otro de los acusados era menor de edad en el momento del ataque y quedó bajo la intervención del fuero especializado.