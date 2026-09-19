Mirtha Legrand fue internada nuevamente: qué dice el parte médico y cómo pasó la noche

FOTO: Mirtha Legrand internada: qué se sabe sobre la salud de la diva

Mirtha Legrand volvió a ser internada en el sanatorio Mater Dei, apenas unos días después de haber recibido el alta médica. La conductora, de 99 años, ingresó el viernes por la tarde luego de presentar un cuadro compatible con neumopatía.

Tras su llegada a la institución, quedó bajo cuidados médicos y fue sometida a estudios para determinar la evolución del cuadro respiratorio. Horas después, el sanatorio difundió un parte oficial sobre su estado.

Qué dice el parte médico de Mirtha Legrand

“El cuadro es compatible con neumopatía”, informó el Mater Dei en el comunicado firmado por el doctor Enrique Echagüe.

La institución precisó que la conductora permanece internada para realizar estudios, tratamiento y los controles correspondientes.

Su familia, en tanto, agradeció las muestras de preocupación y pidió respeto por la situación. El sanatorio anticipó que, si no se producen cambios, difundirá un nuevo parte médico el próximo lunes.

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Cómo pasó la noche Mirtha Legrand

De acuerdo con la información difundida tras la internación, Legrand atravesó la noche con tranquilidad y pudo conciliar el sueño mientras continúa con el cuadro respiratorio.

Durante las primeras horas circularon versiones sobre una eventual complicación mayor, aunque el parte oficial del Mater Dei no informó sobre un agravamiento de su estado.

Su nieta, Juana Viale, fue vista ingresando al sanatorio durante la noche del viernes, aunque no realizó declaraciones públicas sobre la salud de la conductora.

Qué se sabe sobre su evolución

El periodista especializado en salud Guillermo Lobo señaló en declaraciones televisivas que Mirtha Legrand presentó una “leve mejoría” y explicó que se encontraba en una sala de terapia.

Según su relato, la permanencia en ese sector no respondería a una mayor gravedad del cuadro, sino a la necesidad de que la conductora pueda permanecer tranquila y con un régimen restringido de visitas.

Lobo también indicó que Legrand habría atravesado un momento de ansiedad y que fue ella misma quien pidió ser internada, al sentirse más tranquila bajo atención médica.

El periodista describió su estado como “delicado pero en equilibrio” y señaló que, de acuerdo con la información que manejaba, no necesitaba asistencia mecánica para respirar.

Por el momento, el último parte oficial del Mater Dei establece que Mirtha Legrand continuará internada para completar los estudios, recibir tratamiento y permanecer bajo controles médicos.

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