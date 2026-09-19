Ferro Carril Oeste se impone y aguarda un traspié de Morón para liderar en solitario la Zona A

FOTO: Ferro volvió a ganar y quedó primero en solitario y a la espera de una derrota de Morón que le permita mantener la ventaja en la Zona A.

Buenos Aires, 19 de septiembre (NA) -- Ferro Carril Oeste logró un triunfo por 1-0 ante Ciudad de Bolívar en su estadio, en el marco de la trigésima fecha de la Primera Nacional. Con este resultado, el equipo de Caballito se mantiene expectante ante una posible derrota de Morón, lo que le permitiría liderar la Zona A en solitario.

A los 18 minutos del primer tiempo, Emanuel Denning se encargó de marcar el único gol del encuentro, aprovechando una asistencia de Enzo Hoyos. Este resultado significó un alivio para Ferro, que venía de una racha de tres empates, y ahora suma 58 puntos, manteniendo una ventaja de tres unidades sobre su inmediato perseguidor, Morón, que jugará su partido contra Godoy Cruz este domingo.

Por su parte, Ciudad de Bolívar se ubica en el octavo lugar con 39 puntos. Sin embargo, el equipo tiene la posibilidad de perder esa posición si Los Andes vence a Colón en Santa Fe, ya que le lleva una diferencia de solo dos puntos.

En otro encuentro, San Miguel y All Boys empataron 1-1, con goles de Gustavo Fernández y Lucas Cano, respectivamente. El "Trueno Verde" se encuentra en una situación complicada, con 31 puntos, al igual que San Telmo, que ocupa el segundo puesto de la zona de descenso y sufrió una nueva derrota, esta vez 1-0 ante Estudiantes de Buenos Aires (7°). Por su parte, los de Floresta están tres posiciones por encima, pero con una diferencia de solo una unidad.

Acassuso, en la última posición de la zona de descenso, consiguió una victoria importante por 2-0 sobre Mitre de Santiago del Estero, aunque esto no fue suficiente para alcanzar al "Candombero".

En la zona opuesta, Temperley se mantiene en la lucha por el ascenso tras vencer 3-1 a Almagro. Los de Turdera esperan un resultado favorable en el partido entre Tristán Suárez (1°) y Atlanta (2°), que se enfrentarán este lunes a las 15.

Atlético Rafaela, tras vencer 4-2 a San Martín de Tucumán, se posiciona en el octavo lugar con 42 puntos y mantiene vivas sus esperanzas de clasificar al Reducido.

Resultados del sábado en la Primera Nacional

• Acassuso 2 - 0 Mitre (SdE)

• San Telmo 0 - 1 Estudiantes (Bs.As.)

• Ferro 1 - 0 Ciudad de Bolívar

• San Miguel 1 - 1 All Boys

• Temperley 3 - 1 Almagro

• Atlético Rafaela 4 - 2 San Martín (T)

Agencia NA