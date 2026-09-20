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Emitieron un alerta amarillo por vientos fuertes para el inicio de la primavera en Buenos Aires

Según informó el organismo, el área será afectada este lunes por vientos del sector oeste rotando al sudoeste.

20/09/2026 | 22:17Redacción Cadena 3

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Emitieron un alerta amarillo por vientos fuertes para el inicio de la primavera en Buenos Aires.

FOTO: Emitieron un alerta amarillo por vientos fuertes para el inicio de la primavera en Buenos Aires.

Alerta amarillo por vientos fuertes del SMN para el inicio de la primavera en Buenos Aires

FOTO: Alerta amarillo por vientos fuertes del SMN para el inicio de la primavera en Buenos Aires

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Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) – El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un alerta amarilla debido a la presencia de vientos fuertes para el lunes 21 de septiembre, fecha que marca el comienzo de la primavera. Se anticipa una semana sin lluvias, con un cielo que se presentará de manera algo a parcialmente nublado.

El pronóstico oficial señala que el área será impactada por vientos provenientes del sector oeste, que rotarán al sudoeste, alcanzando velocidades entre 40 y 50 kilómetros por hora. Las ráfagas podrían llegar hasta los 80 km/h.

Las condiciones climáticas para el lunes comenzarán con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 12 °C y una máxima de 17 °C. Para el martes 22, se espera que se registre el punto más frío de la semana, con una temperatura mínima de 7 °C en las primeras horas del día, que ascenderá a una máxima de 13 °C. Este día, el cielo se mantendrá entre mayormente y parcialmente nublado, sin probabilidad de precipitaciones.

El tiempo empezará a estabilizarse el miércoles 23, con una mañana fría y temperaturas de 7 °C, y un cielo mayormente nublado. Sin embargo, se prevé que hacia la tarde la temperatura suba a 17 °C y el cielo se vuelva parcialmente nublado.

Para el jueves 24, se anticipa un leve aumento de las temperaturas, con mínimas de 11 °C y máximas que llegarán a 24 °C, bajo un cielo que alternará entre mayormente y parcialmente nublado.

De cara al fin de semana, el viernes 25 se pronostica un día agradable, con una mínima de 14 °C y una máxima que alcanzará los 27 °C, ideal para disfrutar de actividades al aire libre. Por último, el sábado 26 se consolidará el inicio de la primavera, con temperaturas que variarán entre los 16 °C de mínima y los 24 °C de máxima, y un cielo parcialmente nublado.

Lectura rápida

¿Qué alerta emitió el SMN?
El SMN emitió un alerta amarilla por vientos fuertes para el inicio de la primavera.

¿Cuándo comienza la primavera?
La primavera inicia el lunes 21 de septiembre.

¿Qué velocidades alcanzarán los vientos?
Se esperan vientos de 40 a 50 km/h y ráfagas de hasta 80 km/h.

¿Cuál será la temperatura mínima del martes?
La temperatura mínima del martes 22 será de 7 °C.

¿Cómo se presentará el clima durante el fin de semana?
El viernes 25 se prevé un día agradable y el sábado 26 temperaturas entre 16 °C y 24 °C.

[Fuente: Noticias Argentinas]

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