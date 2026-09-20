FOTO: Maratón Nacional de Lectura 2026: más de dos millones se inscriben para el evento del 2 de octubre

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- Más de dos millones de personas se inscribieron para participar el próximo 2 de octubre de una nueva edición de la Maratón Nacional de Lectura, evento que se llevará a cabo en toda la Argentina, que promueve el hábito lector durante todo el año y culmina con una festiva jornada comunitaria en cada rincón del país.

Esta celebración organizada por la Fundación Leer cuenta hasta el momento con 2.372.962 participantes inscriptos (2.097.976 niños y jóvenes y 274.986 adultos) pertenecientes a 8.344 instituciones, según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

La convocatoria refleja un marcado alcance federal, liderada por la Provincia de Buenos Aires (889.548 participantes), Córdoba (450.767), Entre Ríos (230.844), Mendoza (125.126) y Corrientes (119.361), a las que se suman Chubut, Neuquén, Ciudad de Buenos Aires, Río Negro, Salta, Jujuy, Misiones, Chaco, La Pampa, La Rioja, Catamarca, Formosa y la adhesión de comunidades en el exterior.

Cada año la iniciativa propone un eje temático y el lema seleccionado para 2026 es "Del futuro al más allá: cuando la literatura imagina otros mundos posibles".

La propuesta invita a niños, adolescentes y adultos a leer e imaginar futuros, inventar universos, correr los límites de la realidad y formular preguntas profundas sobre el tiempo, el cambio y el impacto de nuestras decisiones presentes en el porvenir.

A través de la lectura de obras imperdibles de la literatura universal y contemporánea, los estudiantes explorarán escenarios inéditos, descubrirán personajes fascinantes y reflexionarán sobre lo que vendrá y aquello que podría ser diferente.

Una celebración en constante crecimiento

La Maratón Nacional de Lectura continúa consolidándose como el hito de promoción de la lectura más importante de la Argentina. En su edición anterior, superó los 4 millones de niños, jóvenes y adultos de 14.500 instituciones, formando parte de la agenda oficial de numerosos ministerios de educación provinciales con el objetivo claro de poner en valor la lectura como una herramienta clave para construir un futuro mejor.

Por su lado, la Fundación Leer alienta a las instituciones a mantener vivos los espacios de lectura durante todo el año y para acompañar la preparación del evento del 2 de octubre, la institución pone a disposición de docentes, bibliotecarios y mediadores de lectura la plataforma digital gratuita "Desafío Leer. El Club", con acceso a una amplia biblioteca de libros infantiles y juveniles.

La misma tiene propuestas didácticas, guías de actividades y recursos pedagógicos gratuitos diseñados especialmente para trabajar el lema del año de forma participativa y creativa. Las instituciones y familias que deseen sumarse a esta fiesta de la lectura aún pueden registrarse y acceder a los materiales en forma gratuita a través de las vías oficiales de la citada fundación.