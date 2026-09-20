Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de volver al triunfo: seguí el partido

FOTO: "El Pirata" y "El León del Imperio" vuelven a verse las caras.

Belgrano recibe este domingo a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de volver al triunfo. El duelo cordobés se disputa desde las 19.15 en el Gigante de Alberdi, con arbitraje de Andrés Merlos y Nahuel Viñas en el VAR y transmisión de Cadena 3.

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El “Pirata” viene de igualar 1-1 ante Sarmiento en Junín y busca reencontrarse con una victoria ante su gente.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llega muy golpeado y comprometido con el descenso, por lo que necesita sumar para salir de una situación delicada.

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