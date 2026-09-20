Rosario Central le ganó a Argentinos en el Gigante de Arroyito con gol de Ovando

Rosario Central consiguió este domingo una victoria importante en el Gigante de Arroyito al derrotar 1-0 a Argentinos Juniors, uno de los principales animadores de la Zona B, por la décima fecha del Torneo Clausura.

Ignacio Ovando convirtió el único gol del encuentro a los 41 minutos del primer tiempo, con un cabezazo que descolocó al arquero Brayan Cortés después de una buena combinación entre Vicente Pizarro y Jáminton Campaz.

El resultado le permitió al equipo de Jorge Almirón encadenar su segunda victoria consecutiva, luego del 1-0 conseguido frente a Tigre en Victoria, y alcanzar los 18 puntos, la misma cantidad con la que Argentinos había llegado a Rosario.

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Ovando apareció cuando Central más lo necesitaba

El desarrollo de la primera mitad había sido complicado para el Canalla. Argentinos logró controlar varios pasajes del encuentro y generó las situaciones más peligrosas.

La visita incluso llegó al gol a los 31 minutos mediante Tomás Molina, pero la acción fue anulada por posición adelantada. La decisión del asistente fue revisada durante varios minutos y finalmente ratificada por el VAR.

Cuando el equipo de La Paternal atravesaba su mejor momento, Central encontró la diferencia. Después de un córner rechazado, Pizarro combinó con Campaz, recibió la devolución y envió el centro para la aparición de Ovando, que ganó de cabeza y estableció el 1-0.

Jorge Almirón había sorprendido antes del encuentro con una modificación en el arco: Axel Werner fue titular en lugar de Jeremías Ledesma. Además, Elías Verón ocupó el lateral derecho ante la suspensión de Emanuel Coronel.

Central formó con Axel Werner; Elías Verón, Ignacio Ovando, Gastón Ávila y Agustín Sández; Franco Ibarra, Vicente Pizarro, Alan Rodríguez y Ángel Di María; Enzo Copetti y Jáminton Campaz.

Ahora, todas las miradas apuntan a Santiago del Estero

Superado el compromiso por el torneo local, Central podrá enfocarse de lleno en uno de los grandes objetivos de la temporada.

El Canalla enfrentará a Estudiantes de La Plata el próximo sábado 26 de septiembre, desde las 16, por la Supercopa Internacional, en el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

El equipo de Almirón llegará a esa definición con dos triunfos consecutivos y sin haber recibido goles: primero derrotó a Tigre en Victoria con un penal de Ángel Di María y ahora superó a Argentinos en Arroyito gracias al cabezazo de Ovando.