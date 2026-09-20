Rosario Central le ganó a Argentinos Juniors y acortó la distancia en la tabla anual
Bajo una intensa lluvia, el "Canalla" se impuso por la mínima y sumó tres puntos cruciales. El único gol del encuentro lo marcó Ignacio Ovando a los 41 minutos del primer tiempo.
FOTO: Rosario Central le ganó a Argentinos con gol de Ovando (Foto: @RosarioCentral).
FOTO: El "Canalla" se impuso por la mínima.
Buenos Aires, 20 septiembre (NA) – Rosario Central logró una victoria importante ante Argentinos Juniors, que le permite acercarse en la tabla anual. El único gol del encuentro fue anotado por Ignacio Ovando a los 41 minutos del primer tiempo.
Con este resultado, el "Canalla" suma un total de 46 puntos en la tabla anual, quedando a solo 1 punto del "Bicho" de La Paternal. La competencia en la parte alta de la tabla se intensifica, y Independiente Rivadavia, que tiene 48 puntos, se encuentra obligado a ganar para mantener la distancia.
El partido comenzó con un gran ímpetu por parte de Rosario Central, que apenas a los 30 segundos generó la primera oportunidad. Tras un taco de Enzo Copetti, Elías Verón llegó al fondo y, aunque no pudo conectar con Jaminton Campaz, mostró las intenciones ofensivas del equipo local.
A los 9 minutos, Ángel Di María tuvo una clara ocasión desde afuera del área, gracias a una jugada de Copetti, quien envió un centro atrás. En respuesta, Argentinos tuvo una oportunidad en un córner ejecutado por Nicolás Oroz, donde Franco Vázquez cabeceó cerca del arco.
El equipo visitante continuó presionando y a los 23 minutos, tras una jugada colectiva, Hernán López Muñoz probó suerte, pero se encontró con la resistencia del arquero Axel Werner. A los 31 minutos, Argentinos parecía haber tomado la ventaja, pero el gol fue anulado por un fuera de juego de Tomás Molina.
El único tanto del partido llegó a los 41 minutos, cuando un centro de Vicente Pizarro fue cabeceado por Ignacio Ovando, marcando la diferencia en el marcador.
En la segunda mitad, el equipo local mantuvo el control del balón, aunque le costó generar ocasiones claras. Argentinos comenzó a animarse en el ataque, pero las oportunidades más peligrosas seguían siendo para Rosario Central.
A los 19 minutos, un centro de Campaz encontró a Copetti, quien exigió a Brayan Cortés con un cabezazo. Luego, a los 31 minutos, Campaz volvió a tener una oportunidad, pero su remate pasó cerca del palo derecho del arquero.
En los minutos finales, Rosario Central buscó aumentar la ventaja, pero Argentinos logró salvarse de los embates del local. Con esta victoria, los dirigidos por Jorge Almirón complican la situación de Argentinos en la tabla anual.
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Lectura rápida
¿Qué ocurrió en el partido?
Rosario Central venció a Argentinos Juniors por 1-0, anotando el gol decisivo en el primer tiempo.
¿Quién anotó el gol?
El gol fue marcado por Ignacio Ovando a los 41 minutos del primer tiempo.
¿Cuáles son las posiciones en la tabla?
Rosario Central tiene 46 puntos, mientras que Argentinos Juniors cuenta con 47 puntos en la tabla anual.
¿Cómo fue el desarrollo del partido?
Rosario Central comenzó con fuerza, generando oportunidades, y aunque Argentinos tuvo chances, no logró concretar.
¿Quién es el entrenador de Rosario Central?
El equipo es dirigido por Jorge Almirón.
[Fuente: Noticias Argentinas]