Arruabarrena se muestra cauteloso tras la victoria de Boca en el clásico contra San Lorenzo

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) - Boca Juniors se impuso 2 a 0 ante San Lorenzo en un partido correspondiente a la décima fecha del Torneo Clausura, manteniendo su competitividad tanto en la Copa Argentina como en la Copa Sudamericana. A pesar de este resultado positivo, Rodolfo Arruabarrena adoptó un enfoque cauteloso durante la conferencia de prensa posterior al encuentro.

"Estoy muy conforme con todo el equipo. El hincha se puede ilusionar y es normal, pero todavía estamos a mitad de temporada, no conseguimos nada", expresó el "Vasco", haciendo hincapié en la importancia de mantener la calma a lo largo del torneo.

El equipo mostró un dominio claro desde el inicio del partido, con goles de Leandro Lozano y Miguel Merentiel, lo que permitió a Boca acercarse a solo un punto del líder de la tabla anual, Independiente Rivadavia, alcanzando un total de 47 unidades.

En el futuro inmediato, Boca se prepara para enfrentar a Racing en los cuartos de final de la Copa Argentina y a Vasco da Gama en las semifinales de la Copa Sudamericana. A pesar de las expectativas, Arruabarrena fue claro al manifestar: "Hay que seguir trabajando, iremos partido a partido poniendo lo mejor".

El entrenador también destacó la importancia de la personalidad en este tipo de encuentros: "La personalidad la demuestran esta clase de partidos; desde que llegamos fueron todas finales", refiriéndose a la presión que enfrenta el equipo desde su llegada.

En cuanto a la actuación del equipo, Arruabarrena declaró: "El tiempo dirá qué podemos obtener; mientras tanto, somos Boca y hay que decir presente en todos los torneos. Los resultados son los que mandan y creo que el hincha se siente más identificado; eso es un plus".

Respecto al clásico ante Racing, el próximo desafío, el técnico afirmó: "Nunca estoy satisfecho; siempre los entrenadores queremos más y con Racing tenemos que estar mejor que hoy".

El director técnico también valoró el desarrollo del juego del equipo: "Jugamos un buen partido; creo que es la primera vez que tuvimos fluidez ofensiva sin Tomás Aranda y eso es importante; habrá que tratar de mostrarlo los próximos partidos".

Arruabarrena y la selección nacional

Además de analizar el partido, Arruabarrena se refirió a los jugadores convocados a las selecciones nacionales durante la fecha FIFA.

Sobre Álvaro Montero, quien se unirá a la selección colombiana y no estará disponible para el partido contra Racing, comentó: "(Néstor) Lorenzo fue claro, lo necesita y yo no le voy a cortar la carrera, que representa a su país".

En relación a Leonel Flores, convocado a la selección argentina, Arruabarrena expresó: "Walter Samuel nos dijo cuál es el programa para él y bienvenido, es un chico del Predio y se ganó la opción de que Lionel Scaloni lo tenga en cuenta".

Finalmente, el técnico aconsejó al joven jugador: "Que lo disfrute, que sea una experiencia importante y, a partir de ahora, un entrenamiento con la Selección lo hace un jugador de Selección y debe comportarse como tal. Es inteligente y sé que va a aprovechar al máximo esta oportunidad".