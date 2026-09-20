Rusia Unida se consagra en elecciones legislativas con un 57,5% de los sufragios
El partido oficialista lideraba el conteo para la renovación de la Duma, seguido por el Partido Comunista. Los comicios sufrieron interrupciones debido a ataques con drones de Ucrania.
FOTO: Vladimir Putin vota en las elecciones rusas para renovar la Duma (Parlamento).
Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- En las elecciones legislativas realizadas durante tres días en Rusia, el partido oficialista Rusia Unida logró un contundente triunfo al obtener el 57,54% de los votos, según los primeros resultados publicados este domingo por la Comisión Electoral Central (CEC).
Con el 13,88% de los votos escrutados, la fuerza que cuenta con el respaldo del presidente Vladímir Putin superaba al Partido Comunista de Rusia, que se posicionaba en segundo lugar con un 13,67%. El Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) ocupaba el tercer puesto con un 9,27%, seguido por Nueva Gente, con el 7,96%, y Rusia Justa, con un 5,16%.
Estos comicios son cruciales, ya que determinan la composición de los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. La mitad de los escaños se asignan a través de listas de partidos y la otra mitad mediante circunscripciones electorales, según informaron la agencia estatal Sputnik y otros medios internacionales.
Tras la divulgación de los primeros resultados, Dmitri Medvédev, dirigente de Rusia Unida, destacó que los ciudadanos rusos "mantienen la confianza en la principal fuerza política".
En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, indicó que no se anticipan cambios en la política exterior rusa tras los resultados de estas elecciones, las primeras desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022.
El partido Yábloko, que se opone a la guerra y fue excluido de la contienda electoral por listas, denunció diversas irregularidades durante el proceso, incluyendo problemas para votar con papeletas y cuestionamientos sobre el sistema de sufragio electrónico.
Grupos de oposición en el exilio instaron a los ciudadanos críticos con el conflicto a apoyar a candidatos de Yábloko y a otras fuerzas opositoras a Rusia Unida durante la votación.
Lectura rápida
¿Qué partido ganó las elecciones?
El partido que ganó las elecciones es Rusia Unida, con un 57,54% de los votos.
¿Quiénes fueron los principales competidores?
El principal competidor fue el Partido Comunista, seguido por el Partido Liberal Democrático de Rusia y Nueva Gente.
¿Cuándo se llevaron a cabo las elecciones?
Las elecciones se realizaron durante tres días, culminando el 20 de septiembre de 2026.
¿Qué irregularidades se denunciaron?
Se denunciaron irregularidades como problemas para votar con papeletas y cuestionamientos sobre el sistema de sufragio electrónico.
¿Qué ocurrió con los ataques de drones?
Se lanzaron drones ucranianos contra Moscú, causando evacuaciones y muertes, lo que afectó el proceso electoral.
[Fuente: Noticias Argentinas]