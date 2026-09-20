Rusia Unida se consagra en elecciones legislativas con un 57,5% de los sufragios

Buenos Aires, 20 septiembre (NA) -- En las elecciones legislativas realizadas durante tres días en Rusia, el partido oficialista Rusia Unida logró un contundente triunfo al obtener el 57,54% de los votos, según los primeros resultados publicados este domingo por la Comisión Electoral Central (CEC).

Con el 13,88% de los votos escrutados, la fuerza que cuenta con el respaldo del presidente Vladímir Putin superaba al Partido Comunista de Rusia, que se posicionaba en segundo lugar con un 13,67%. El Partido Liberal Democrático de Rusia (LDPR) ocupaba el tercer puesto con un 9,27%, seguido por Nueva Gente, con el 7,96%, y Rusia Justa, con un 5,16%.

Estos comicios son cruciales, ya que determinan la composición de los 450 escaños de la Duma, la cámara baja del Parlamento ruso. La mitad de los escaños se asignan a través de listas de partidos y la otra mitad mediante circunscripciones electorales, según informaron la agencia estatal Sputnik y otros medios internacionales.

Tras la divulgación de los primeros resultados, Dmitri Medvédev, dirigente de Rusia Unida, destacó que los ciudadanos rusos "mantienen la confianza en la principal fuerza política".

En paralelo, el ministro de Relaciones Exteriores, Serguéi Lavrov, indicó que no se anticipan cambios en la política exterior rusa tras los resultados de estas elecciones, las primeras desde el inicio del conflicto con Ucrania en 2022.

El partido Yábloko, que se opone a la guerra y fue excluido de la contienda electoral por listas, denunció diversas irregularidades durante el proceso, incluyendo problemas para votar con papeletas y cuestionamientos sobre el sistema de sufragio electrónico.

Grupos de oposición en el exilio instaron a los ciudadanos críticos con el conflicto a apoyar a candidatos de Yábloko y a otras fuerzas opositoras a Rusia Unida durante la votación.