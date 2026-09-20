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El mensaje de Actrices Argentinas a la causa Malvinas en el Festival Internacional de San Sebastián

Las actrices Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron una prenda con la leyenda "Las Malvinas son argentinas".

20/09/2026 | 20:02Redacción Cadena 3

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El mensaje de Actrices Argentinas a la causa Malvinas en el Festival Internacional de San Sebastián.

FOTO: El mensaje de Actrices Argentinas a la causa Malvinas en el Festival Internacional de San Sebastián.

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Buenos Aires, 20 septiembre (NA) - En el marco del Festival Internacional de Cine de San Sebastián, las actrices argentinas Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez llevaron una prenda con la leyenda "Las Malvinas son argentinas". Además, grabaron un video para sus redes sociales en el que se puede ver la fuerte declaración que realizan en un evento de gran relevancia cinematográfica. También, Lali Espósito se unió a esta manifestación con un diseño similar, aunque en un modelo diferente.

El festival, que se celebra anualmente en España, se convirtió en una plataforma ideal para que estas actrices transmitieran un mensaje contundente desde la alfombra roja. Este acto simboliza una respuesta a la reciente exhibición de la bandera por parte de la Selección argentina en el Mundial 2026, lo que añade un contexto significativo a su elección de vestimenta.

Las actrices no solo asistieron al festival para promocionar la película "Mis muertos tristes", sino que también aprovecharon el momento para captar la atención de los medios y asistentes. Justo antes de la proyección de la película, mostraron el reverso de sus chaquetas, donde estaba estampada la famosa frase acompañada por una ilustración de las islas Malvinas.

La remera que utilizó Lali Espósito presentaba un diseño y tipografía idénticos a los que la Selección Argentina utilizó para celebrar su victoria ante Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. Este gesto se suma a otros actos de reivindicación sobre la soberanía de las islas, en un contexto donde el tema sigue siendo de gran relevancia en la sociedad argentina.

Lectura rápida

¿Qué evento realizaron las actrices argentinas?
Las actrices argentinas asistieron al Festival Internacional de Cine de San Sebastián.

¿Qué mensaje transmitieron con su vestimenta?
Llevaron remeras con la inscripción "Las Malvinas son argentinas".

¿Quiénes fueron las actrices que participaron?
Las actrices fueron Mercedes Morán, Dolores Fonzi, Alejandra Flechner y Carolina Álvarez.

¿Por qué es significativo su acto?
El acto se realizó en un contexto de reafirmación de la soberanía sobre las Malvinas.

¿Qué película presentaron en el festival?
Presentaron la película "Mis muertos tristes".

[Fuente: Noticias Argentinas]

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