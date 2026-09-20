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Belgrano empata 1 a 1 con Estudiantes de Río Cuarto: seguí el partido

El duelo cordobés se disputa desde las 19.15 en el Gigante de Alberdi. "El Pirata" viene de empatar con Sarmiento en Junín. "El León del Imperio" llega muy golpeado y comprometido con el descenso. Transmite Cadena 3.

20/09/2026 | 18:58Redacción Cadena 3

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Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Daniel Cáceres/Cadena 3).

Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

FOTO: Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto (Foto: Dani Cáceres/Cadena 3).

FOTO: "El Pirata" y "El León del Imperio" vuelven a verse las caras.

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Belgrano recibe este domingo a Estudiantes de Río Cuarto con el objetivo de volver al triunfo. El duelo cordobés se disputa desde las 19.15 en el Gigante de Alberdi, con arbitraje de Andrés Merlos y Nahuel Viñas en el VAR y transmisión de Cadena 3.

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El “Pirata” viene de igualar 1-1 ante Sarmiento en Junín y busca reencontrarse con una victoria ante su gente.

Por su parte, Estudiantes de Río Cuarto llega muy golpeado y comprometido con el descenso, por lo que necesita sumar para salir de una situación delicada.

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Lectura rápida

¿Qué equipo recibe a Estudiantes de Río Cuarto?
Belgrano recibe a Estudiantes de Río Cuarto.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se disputa este domingo a las 19.15.

¿Dónde se juega el encuentro?
En el Gigante de Alberdi.

¿Quiénes son los árbitros del partido?
El árbitro principal es Andrés Merlos y Nahuel Viñas estará en el VAR.

¿Cuál es la situación de Estudiantes de Río Cuarto?
Llega comprometido con el descenso y necesita sumar para salir de una situación delicada.

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