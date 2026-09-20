En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Estudiantes (RC)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. Estudiantes (RC)

Rosario

En vivo

Maratón de lentos

Música

En vivo

Chau Domingo

Agostina Brunetti

En vivo

Volviéndonos normales

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Renovaron la alerta por tormentas en Rosario y prevén fuertes vientos para el lunes

El SMN mantuvo la advertencia amarilla para la noche de este domingo, con ráfagas superiores a 70 km/h. Para el lunes anticipó vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 80 km/h en Rosario y la región.

20/09/2026 | 20:49Redacción Cadena 3 Rosario

Perspectiva Rosario

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Para el lunes se anticipan vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 80 km/h.

FOTO: Para el lunes se anticipan vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 80 km/h.

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para la noche de este domingo 20 de septiembre en Rosario y sumó una advertencia por fuertes vientos para buena parte del lunes.

La actualización difundida a las 18.19 también comprende a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Ante las condiciones previstas, la Municipalidad de Rosario reiteró una serie de recomendaciones preventivas.

Para lo que resta del domingo se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante lluvia en períodos breves, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El organismo nacional estimó valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Vientos de hasta 80 km/h durante el lunes

La advertencia amarilla por viento estará vigente durante la madrugada, la mañana y la tarde del lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con el SMN, la región será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con posterior rotación al sudoeste. Las velocidades sostenidas oscilarán entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos ubicados en balcones, terrazas y patios, evitar circular por zonas arboladas y mantenerse alejado de postes, carteles y estructuras que puedan ser desplazadas.

También se aconsejó no realizar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles modificaciones del pronóstico.

Lectura rápida

¿Qué alerta renovó el SMN? El Servicio Meteorológico Nacional renovó la alerta amarilla por tormentas y sumó una advertencia por fuertes vientos.

¿Cuándo se emitió la actualización? La actualización fue difundida a las 18.19 del 20 de septiembre.

¿Dónde se aplica la alerta? La alerta afecta a Rosario y los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo.

¿Qué se espera para el lunes? Se esperan vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 80 kilómetros por hora.

¿Qué recomendaciones dieron las autoridades? Asegurar objetos en balcones y evitar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf