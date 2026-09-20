Renovaron la alerta por tormentas en Rosario y prevén fuertes vientos para el lunes

FOTO: Para el lunes se anticipan vientos del oeste y sudoeste que podrían alcanzar los 80 km/h.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó la alerta amarilla por tormentas para la noche de este domingo 20 de septiembre en Rosario y sumó una advertencia por fuertes vientos para buena parte del lunes.

La actualización difundida a las 18.19 también comprende a los departamentos Constitución, Iriondo y San Lorenzo. Ante las condiciones previstas, la Municipalidad de Rosario reiteró una serie de recomendaciones preventivas.

Para lo que resta del domingo se esperan tormentas de variada intensidad, acompañadas por abundante lluvia en períodos breves, ocasional caída de granizo y fuertes ráfagas que podrían superar los 70 kilómetros por hora.

El organismo nacional estimó valores de precipitación acumulada de entre 15 y 30 milímetros, aunque esas marcas podrían ser superadas de manera puntual.

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Vientos de hasta 80 km/h durante el lunes

La advertencia amarilla por viento estará vigente durante la madrugada, la mañana y la tarde del lunes 21 de septiembre.

De acuerdo con el SMN, la región será afectada por vientos provenientes del sector oeste, con posterior rotación al sudoeste. Las velocidades sostenidas oscilarán entre 40 y 50 kilómetros por hora, con ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Las autoridades recomendaron asegurar objetos ubicados en balcones, terrazas y patios, evitar circular por zonas arboladas y mantenerse alejado de postes, carteles y estructuras que puedan ser desplazadas.

También se aconsejó no realizar actividades al aire libre durante los períodos de mayor intensidad y seguir las actualizaciones oficiales ante posibles modificaciones del pronóstico.