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Clima en Mendoza: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo 20 de septiembre, Mendoza presenta un clima soleado con temperaturas que oscilarán entre 15° y 25°. La humedad es del 31% y el viento sopla a 6 m/s desde el sur.

20/09/2026 | 12:21Redacción Cadena 3

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Clima soleado en Mendoza para este domingo 20 de septiembre

FOTO: Clima soleado en Mendoza para este domingo 20 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, Mendoza disfruta de un cielo completamente despejado, con una temperatura actual de 22°. La sensación térmica es de 21°, lo que indica un clima agradable. La humedad se encuentra en un 31%, lo que contribuye a la comodidad del día. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 6 m/s desde el sur, aportando frescura a la tarde. La presión atmosférica se sitúa en 1004 hPa.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Durante este domingo, las temperaturas en Mendoza oscilarán entre una mínima de 15° y una máxima de 25°. Se espera un día soleado, ideal para actividades al aire libre. La humedad se mantendrá en un 31%, y el viento, que sopla a 6 m/s, no debería generar inconvenientes. La visibilidad es excelente, lo que permitirá disfrutar de un día claro y luminoso.

Pronóstico extendido

Para los próximos días, se anticipa un clima variado en Mendoza. El lunes 21 de septiembre, la mínima será de 9° y la máxima de 18°, con cielo parcialmente nublado. El martes 22, se prevé una mínima de 8° y una máxima de 19°, también con nubes dispersas. El miércoles 23, la temperatura mínima será de 12° y la máxima de 23°, con cielo parcialmente nublado. El jueves 24, se espera un día soleado, con mínima de 16° y máxima de 31°. Finalmente, el viernes 25, la mínima será de 18° y la máxima de 28°, con cielo despejado.

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