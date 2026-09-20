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Clima en Rosario: cómo seguirá el tiempo este domingo 20 de septiembre

Este domingo, Rosario presenta un clima cálido con temperaturas que alcanzan los 27°. La humedad es alta y se prevé un cielo mayormente nublado durante el día.

20/09/2026 | 12:10Redacción Cadena 3

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

Las condiciones actuales en Rosario indican un cielo con nubes cubiertas y una temperatura de 27°. La sensación térmica es de 31°, lo que refleja una alta humedad del 77%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, y el viento sopla a 5 m/s desde el norte.

El clima hoy domingo 20 de septiembre

Para este domingo, se espera una temperatura mínima de 11° y una máxima de 27°. Las condiciones de viento son moderadas, con una velocidad de 5 m/s, y la presión atmosférica se sitúa en 1002 hPa. La alta humedad puede generar una sensación térmica más elevada, por lo que se recomienda tomar precauciones ante el calor.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario presentan un clima variable. El lunes se anticipa una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo despejado. El martes, las temperaturas descenderán a una mínima de 6° y una máxima de 15°, con nubes cubiertas. El miércoles, se espera un leve ascenso, con mínimas de 5° y máximas de 21°, bajo un cielo parcialmente nublado. El jueves, las temperaturas oscilarán entre 10° y 26°, con nubes dispersas. Finalmente, el viernes se prevé un clima cálido, con mínimas de 14° y máximas de 31°, bajo un cielo despejado.

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