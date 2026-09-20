El rosarino Tobías Giorgis fue oro en los Juegos Suramericanos y la familia sumó cuatro medallas

El rosarino Tobías Giorgis conquistó este domingo la medalla de oro en salto masculino de esquí náutico en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y completó una actuación destacada que también había incluido una plata en la prueba overall.

La competencia se desarrolló en el Lago del Parque del Sur, en la ciudad de Santa Fe, donde Giorgis consiguió el mejor registro de la definición y se quedó con el título suramericano. En la misma prueba participó su hermano Francisco, que terminó en el cuarto puesto.

Con este resultado, Tobías cerró su paso por los Juegos con dos medallas: oro en salto y plata en overall.

La cosecha familiar, sin embargo, fue todavía mayor. Francisco Giorgis también consiguió dos preseas durante el certamen: fue bronce en el overall masculino y volvió a ocupar el tercer escalón del podio en figuras.

De esta manera, los hermanos rosarinos acumularon cuatro medallas en Santa Fe 2026: un oro, una plata y dos bronces.

FOTO: El esquiador rosarino cerró su participación con un oro y una plata.

De Rosario 2019 al oro en Santa Fe

El título conseguido por Tobías guarda además una conexión especial con los Juegos Suramericanos de Playa Rosario 2019.

En aquella competencia, cuando tenía apenas 16 años, el esquiador rosarino obtuvo cuatro medallas y fue elegido abanderado de la delegación argentina en la ceremonia de clausura.

Siete años después, ya con 24 años, volvió a representar al país en una cita suramericana y consiguió subir nuevamente a lo más alto del podio.

La historia deportiva de la familia Giorgis también se remonta a aquel certamen realizado en Rosario. En 2019, mientras Tobías era una de las figuras de la delegación argentina, su hermano mayor Ignacio consiguió una medalla de bronce en overall.

Ahora fueron Tobías y Francisco quienes compartieron competencia y protagonismo.

“Siempre digo que hay como una doble chance de salir con una alegría. También se sufre más cuando uno no está en el agua, cuando no podés controlar lo que hace el otro, pero somos bastante compañeros y nos apoyamos el uno al otro”, explicó Tobías sobre la experiencia de competir junto a su hermano.

Francisco también resaltó el vínculo entre ambos dentro de la competencia. “Muchos torneos con él compitiendo en contra. Ahora, como sigo creciendo en la categoría Open, nos cruzamos más todavía. Pero es muy divertido y disfrutamos de competir juntos”, señaló.

FOTO: El esquiador se consagró campeón suramericano en salto masculino.

Una competencia en familia

Los Giorgis pudieron disputar los Juegos además acompañados por familiares, amigos y público local, un condimento especial en una competencia internacional disputada a pocos kilómetros de Rosario.

“Poder esquiar acá, ser locales, compartirlo en familia y con amigos es un plus, es más motivación. No hay muchos Juegos que se hagan en Argentina, en Santa Fe, así que estamos muy agradecidos”, destacó Francisco.

La participación de los hermanos terminó así con cuatro podios y un nuevo capítulo para una familia estrechamente vinculada al esquí náutico.

Para Tobías, además, el oro significó cerrar un recorrido que conecta dos Juegos separados por siete años: de aquel adolescente que llevó la bandera argentina en Rosario 2019 al campeón suramericano que volvió a subir al podio en Santa Fe 2026.