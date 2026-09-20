Perú implementa estado de emergencia en Pisco y San Andrés para frenar la delincuencia

FOTO: Keiko Fujimori decretó el estado de emergencia para combatir la delincuencia.

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) -- El Gobierno de Perú ha declarado un estado de emergencia por un período de 60 días en los distritos de Pisco y San Andrés, ubicados en la región costera de Ica, al sur de Lima. Esta medida se enmarca dentro de un conjunto de acciones destinadas a enfrentar la criminalidad.

La disposición implica la suspensión temporal de cuatro derechos constitucionales, incluyendo la inviolabilidad del domicilio y la libertad de reunión.

Durante este periodo de emergencia, la Policía Nacional asumirá la responsabilidad del mantenimiento del orden público, recibiendo el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Además, se requiere que cualquier evento que implique una concentración masiva de personas obtenga autorización previa de las autoridades, según lo indicado por la agencia estatal peruana y diversas cadenas de televisión.

El Gobierno de Perú ya había implementado medidas similares en otras provincias de las regiones de Tumbes y La Libertad, así como en áreas consideradas estratégicas.

Las nuevas disposiciones se suman al estado de emergencia vigente en Lima y el Callao, donde se han llevado a cabo operativos destinados a combatir la delincuencia y otros actos de violencia.

El plan oficial también incluye controles en establecimientos penitenciarios, con participación militar en las tareas de vigilancia y la realización de pruebas de polígrafo al personal encargado de la custodia.

Asimismo, se contempla el desmantelamiento de antenas ilegales y la instalación de sistemas para bloquear señales electrónicas dentro de las cárceles, con el fin de prevenir comunicaciones de organizaciones criminales desde los centros penitenciarios.