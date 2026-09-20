Chango Spasiuk deslumbró en Bariloche durante el FIMBA 2026 con su chamamé y música clásica

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) - La cuarta jornada del Festival Internacional de Música de Bariloche (FIMBA 2026) se destacó por el talento de Chango Spasiuk, quien, con su acordeón, llenó la Catedral y ofreció cerca de diez horas de música. Este sábado, el festival presentó una variedad de géneros como chamamé, música clásica, jazz y folclore en diferentes escenarios de la ciudad.

Spasiuk fue un protagonista indiscutible, realizando dos funciones a sala llena en el Teatro La Baita, coincidiendo con el Día Nacional del Chamamé. Acompañado por su banda, que incluyó a Marcelo Dellamea, Pablo Farhat, Javier Martínez Vallejo y Enzo Demartini, el artista ofreció un repertorio que exploró ritmos del litoral y sus raíces ucranianas.

Entre las piezas interpretadas se encontraron Chamamé Crudo, Pynandy, Tarefero de mis pagos, Viejo caballo alazán y El curuzucuateño, además de versiones de Libertango y Seguir viviendo sin tu amor. El espectáculo culminó con clásicos como Kilómetro 11, Adiós Beatriz, El toro e Ivancó, que hicieron vibrar al público, que se puso de pie en un emotivo cierre.

Otro de los momentos destacados de la jornada tuvo lugar en la Catedral Nuestra Señora del Nahuel Huapi, donde la Orquesta Filarmónica de Río Negro, bajo la dirección de Martín Fraile Milstein, se presentó junto al Coro Polifónico Nacional y la soprano mexicana Cecilia Eguiarte. El programa combinó obras de compositores como Bizet, Puccini, Massenet y Verdi, junto a piezas de música latinoamericana y mexicana.

Durante este concierto, la soprano interpretó emocionantes arias como O mio babbino caro, Un bel dì, vedremo y la famosa Habanera de Carmen. La orquesta continuó con Va, pensiero de Nabucco, el Dies Irae del Réquiem de Mozart y Heia, heia in den Bergen, finalizando con un canto colectivo de Cielito lindo.

La programación del festival se completó con la participación del clarinetista español Raúl Traver Castelló, el pianista David Benites, el Cuarteto Atlas de Brasil, el Quinteto Viento Sur, Sol Liebeskind y el Guillo Espel Cuarteto. También se llevó a cabo el Showcase Mercado de Música Patagónico, que incluyó a los uruguayos Samantha Navarro y Sebastián Prada, y a la brasileña Clarissa Ferreira.