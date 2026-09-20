Murió Zuhair Jury, reconocido director de cine y hermano de Leonardo Favio.

Buenos Aires, 20 de septiembre (NA) — Zuhair Jury, director de cine, guionista y escritor, murió a los 89 años este domingo, dejando atrás una rica trayectoria en el ámbito de la literatura y el cine, caracterizada por sus historias y personajes que reflejan la cultura popular argentina.

Nacido en Luján de Cuyo, Mendoza, Jury se destacó junto a su hermano Leonardo Favio, con quien formó una dupla creativa fundamental para el desarrollo del cine argentino.

Participó en la realización de películas icónicas como Crónica de un niño solo, El dependiente, Juan Moreira y Gatica, el Mono.

La Asociación Argentina de Actores y Actrices se despidió de él con emotivas palabras: "Despedimos al director de cine, guionista y escritor Zuhair Jury, autor de una obra que vinculó la literatura y el cine con las historias y los personajes de la cultura popular argentina. Su trayectoria comprendió películas propias y una extensa colaboración creativa con su hermano, Leonardo Favio. Acompañamos con sentidas condolencias a sus familiares, amistades y colegas".

Desde la entidad, resaltaron su labor en la escritura y la realización cinematográfica. En 1969, publicó El dependiente y otros cuentos, un libro que inspiró obras fundamentales del cine de Favio, como El dependiente y El romance de Aniceto y la Francisca. Más tarde, ese universo narrativo tuvo una nueva expresión en el film Aniceto.

En su rol de guionista, Jury participó en producciones que han dejado huella en la historia del cine argentino, incluyendo Crónica de un niño solo, El dependiente, Juan Moreira, Nazareno Cruz y el lobo, Soñar, soñar y Gatica, el mono.

Su colaboración con Favio se extendió a lo largo de décadas y fue clave en la construcción de una filmografía que abordó temas como los afectos, las desigualdades sociales y los personajes populares.

Adicionalmente, fue guionista de Natasha, el film de Eber Lobato protagonizado por Thelma Stefani y Enzo Viena, así como de la versión animada de Martín Fierro, dirigida por Fernando Laverde.

Su debut como director se produjo en 1978 con el largometraje El fantástico mundo de la María Montiel, que contó con la actuación de Rodolfo Bebán, Raúl Lavié, Juanita Lara y Leonor Benedetto. Su trayectoria en la dirección incluyó títulos como La mayoría silenciada, El largo viaje de Nahuel Pan, Doña Ana, Tobi y el libro mágico y El piano mudo.

Paralelamente, mantuvo su actividad literaria con obras como Había una vez un general, Romance del Aniceto y El glorioso velorio de la Juana Pájaro y otros cuentos.