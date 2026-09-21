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Clima en Mendoza: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Mendoza presenta un clima agradable con temperaturas que oscilarán entre 10° y 18°. Se espera un cielo con pocas nubes y vientos moderados del sureste.

21/09/2026 | 00:21Redacción Cadena 3

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Clima en Mendoza: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

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Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la provincia de Mendoza en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el estado del cielo en Mendoza es de pocas nubes, con una temperatura actual de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 30%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 7 m/s desde el sureste, y la presión atmosférica se sitúa en 1007 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se prevé una temperatura mínima de 10° y una máxima de 18°. Las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con un cielo mayormente despejado. La humedad se mantendrá en niveles bajos, lo que contribuirá a una sensación de frescura. Los vientos continuarán desde el sureste, lo que podría generar algunas ráfagas moderadas a lo largo del día.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Mendoza se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, las temperaturas ascenderán, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 24°, con cielo despejado. El jueves 24, se prevé una mínima de 16° y una máxima de 30°, manteniendo el cielo despejado. Finalmente, el viernes 25, se anticipa una mínima de 15° y una máxima de 27°, con algunas nubes cubriendo el cielo.

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