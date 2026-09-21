Clima en Rosario: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la ciudad de Rosario en el día de hoy.

Ahora

En este momento, el cielo de Rosario se presenta con broken clouds, con una temperatura actual de 12°. La sensación térmica es de 12°, con una humedad del 85%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 2 m/s desde el oeste, y la presión atmosférica se encuentra en 1005 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 10° y una máxima de 19°. Las condiciones del viento serán suaves, con ráfagas que podrían alcanzar hasta 3 m/s. La humedad se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación térmica ligeramente inferior a la temperatura real. No se prevén lluvias durante el día, lo que permitirá disfrutar de un clima mayormente estable.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Rosario se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para el martes 22 de septiembre, se espera una mínima de 5° y una máxima de 17°, con cielo cubierto. El miércoles 23, la mínima será de 7° y la máxima alcanzará los 21°, con cielo despejado. El jueves 24, se anticipa una mínima de 10° y una máxima de 26°, con cielo nublado. Finalmente, el viernes 25, se prevé una mínima de 14° y una máxima de 30°, con algunas nubes dispersas.