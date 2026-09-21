En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La mesa de café

Podcast

La opinión de Rodolfo Barili

Podcast

La opinión de Pablo Sirvén

Podcast

3x1=4

Podcast

La otra mirada

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Agenda económica

Podcast

El dato confiable

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Cuadro de Situación

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Clima

Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, Córdoba presenta un clima fresco con temperaturas que oscilarán entre 9° y 17°. La humedad se mantiene en un 63% y el cielo estará parcialmente nublado.

21/09/2026 | 00:00Redacción Cadena 3

Añadir Cadena 3 a

Agregá Cadena 3 a tus preferidos en Google
Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

FOTO: Clima en Córdoba: pronóstico del tiempo para el 21 de septiembre

Google News

Mirá las notas de Cadena 3 en Google News

WhatsApp

Mirá las notas de Cadena 3 en WhatsApp

El clima en Córdoba para este lunes 21 de septiembre se presenta con condiciones frescas y agradables. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 63%, lo que aporta una sensación de frescura en el ambiente. El cielo se encuentra con nubes rotas, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren a lo largo del día.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se registra en 1009 hPa, lo que indica un día estable en términos meteorológicos.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvia. Este clima fresco es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 22 de septiembre las temperaturas oscilarán entre 7° y 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles 23, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 27°, con nubes dispersas. El jueves 24 se espera un clima más cálido, con temperaturas que irán de 16° a 32°, bajo un cielo mayormente despejado. Finalmente, el viernes 25, las temperaturas oscilarán entre 16° y 28°, con algunas nubes en el cielo.

Lo más visto

Clima

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf