Clima en Córdoba: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

El clima en Córdoba para este lunes 21 de septiembre se presenta con condiciones frescas y agradables. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 15°. La humedad se sitúa en un 63%, lo que aporta una sensación de frescura en el ambiente. El cielo se encuentra con nubes rotas, permitiendo que algunos rayos de sol se filtren a lo largo del día.

En cuanto a las condiciones actuales, la visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros, y el viento sopla a una velocidad de 2 m/s desde el oeste. La presión atmosférica se registra en 1009 hPa, lo que indica un día estable en términos meteorológicos.

Para hoy, se espera una temperatura mínima de 9° y una máxima de 17°. Las condiciones de viento y humedad se mantendrán similares a las actuales, sin probabilidades de lluvia. Este clima fresco es ideal para actividades al aire libre, aunque se recomienda llevar una chaqueta ligera para las horas más frescas de la mañana y la tarde.

En el pronóstico extendido, se anticipa que el martes 22 de septiembre las temperaturas oscilarán entre 7° y 20°, con cielo parcialmente nublado. Para el miércoles 23, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 27°, con nubes dispersas. El jueves 24 se espera un clima más cálido, con temperaturas que irán de 16° a 32°, bajo un cielo mayormente despejado. Finalmente, el viernes 25, las temperaturas oscilarán entre 16° y 28°, con algunas nubes en el cielo.