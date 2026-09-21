Clima en Salta: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Alertas

No se registran alertas meteorológicas para la jornada de hoy en Salta.

Ahora

Las condiciones actuales en Salta indican un cielo con broken clouds, con una temperatura de 17°. La sensación térmica es de 16°, con una humedad del 45%. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10000 metros. El viento sopla a 1.54 m/s desde el oeste (290°) y la presión atmosférica se sitúa en 1005 hPa.

El clima hoy lunes 21 de septiembre

Para hoy, se anticipa una temperatura mínima de 13° y una máxima de 25°. Las condiciones de viento se mantendrán suaves, con una humedad moderada y sin probabilidades de lluvia. La visibilidad se mantendrá en niveles óptimos, permitiendo disfrutar de un día agradable en la ciudad.

Pronóstico extendido

Los próximos días en Salta se presentarán con variaciones en las temperaturas. Para mañana, se espera una mínima de 9° y una máxima de 19°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles, las temperaturas oscilarán entre 6° y 24°. El jueves, se prevé un aumento en las temperaturas, alcanzando una mínima de 11° y una máxima de 30°. Finalmente, el viernes, el clima será más cálido, con mínimas de 16° y máximas de 34°.