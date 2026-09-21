La nueva estrategia de Canadá ante la dependencia de Estados Unidos tras la era Trump

TORONTO, Canadá — Durante casi cuatro décadas, Canadá desarrolló su economía en función de una integración más estrecha con Estados Unidos. Sin embargo, la administración de Donald Trump transformó esta dependencia en una herramienta de presión, implementando aranceles y cuestionando la soberanía canadiense, además de intentar trasladar la producción industrial hacia el sur.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, ha decidido dar un giro en la política exterior de su país. En lugar de esperar a que un futuro presidente estadounidense restablezca la antigua relación comercial, Carney está trabajando activamente para que Canadá dependa menos de Estados Unidos.

La semana pasada, Carney consideró la posibilidad de que Canadá se convierta en el primer miembro asociado de la Unión Europea, no con la intención de convertirse en miembro pleno, sino como una manera de diversificar las relaciones comerciales y evitar depender excesivamente de un solo país.

"Ahora hay un precio que pagar por el acceso al mercado estadounidense", expresó Carney, haciendo referencia a los aranceles y a los compromisos de inversión que Estados Unidos exige. Durante su intervención en el Parlamento Europeo, subrayó que es crucial que los países mantengan suficiente fortaleza económica para que una sola potencia no dicte sus decisiones.

El primer ministro canadiense presentó este argumento en una reunión con el presidente francés, Emmanuel Macron, en Saint-Pierre-et-Miquelon, un territorio francés cercano a la costa de Terranova. "Canadá y Europa forjarán una alianza que fortalecerá nuestra resiliencia colectiva", afirmó Carney junto a Macron.

La agenda de Carney es intensa y refleja la urgencia por establecer alternativas a Estados Unidos. La semana pasada, se reunió en Toronto con importantes inversionistas, luego viajó a Estrasburgo, Francia, para asistir al discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y continuó su gira en Liverpool, Inglaterra, donde se reunió con el nuevo primer ministro británico. Posteriormente, regresó a Estrasburgo para dirigirse al Parlamento Europeo.

En su encuentro con Macron, Carney destacó la importancia de construir alternativas a la dependencia de Estados Unidos, especialmente ante las amenazas de Trump, quien sugirió que una relación más cercana entre Canadá y la UE podría considerarse un "acto hostil" y amenazó con aranceles elevados a Europa.

La propuesta de Carney tiene implicaciones significativas, ya que podría servir de ejemplo para otras naciones medianas que buscan evitar ser dominadas por potencias más grandes. En el Foro Económico Mundial en Davos, Carney afirmó que "las potencias medianas deben actuar juntas", subrayando que "si no estás en la mesa, estás en el menú".

El primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, se mostró de acuerdo con Carney, señalando que los aranceles no deberían ser utilizados como un arma, ya que al final todos los países terminan perdiendo.

La próxima cumbre entre Canadá y la UE está programada para el 29 y 30 de octubre en Montreal, y será un paso crucial en la construcción de esta nueva relación.

El Acuerdo de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos, establecido en 1989, había profundizado la integración económica, con aproximadamente el 70% de las exportaciones canadienses dirigidas al mercado estadounidense. Sin embargo, Carney ha indicado que es tiempo de deshacer parte de esta dependencia.

En agosto, Carney decidió retirarse de las negociaciones comerciales cuando las condiciones no eran aceptables para Ottawa, y ahora sostiene que esta decisión fue la correcta. "Era un negocio fácil, pero significaba que dependíamos demasiado de un solo socio económico", afirmó, señalando que esa etapa ha llegado a su fin.

Dominic Barton, quien lidera Invest in Canada, comentó que la diversificación no implica romper lazos con Estados Unidos, sino más bien ser más ambiciosos en otros mercados. "No podemos contar con ello con complacencia", advirtió.

Carney tiene como objetivo duplicar el comercio no estadounidense en la próxima década y aspira a establecer un acuerdo de libre comercio con India antes de que termine el año. Destacó que el acceso de Canadá a 1.500 millones de consumidores podría duplicarse en solo seis meses.

El primer ministro busca transformar la creciente desconfianza hacia Estados Unidos en una ventaja para Canadá, ofreciendo estabilidad y confiabilidad en un entorno global incierto. "El bien más codiciado hoy es la confianza", sostuvo el ministro de Finanzas, François-Philippe Champagne.

La administración de Trump, en última instancia, podría haberle hecho un favor a Canadá al obligar al país a replantearse su dependencia. "Quizás dentro de 20 años le agradezcamos a Trump por sacarnos de nuestra complacencia", reflexionó Barton.

A pesar de la ambición, la "membresía asociada" a la UE aún no existe formalmente, y Europa no podrá sustituir rápidamente a Estados Unidos como principal mercado, que absorbe casi tres cuartas partes de las exportaciones canadienses. La conclusión de que Canadá debe reducir su dependencia de Estados Unidos es compartida por muchos, incluido el ex primer ministro conservador Stephen Harper, quien reconoció que el gobierno no tuvo más remedio que seguir este nuevo camino, a pesar de su admiración por la relación con Estados Unidos.