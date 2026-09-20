Explosión en base del Ejército sirio cerca de Alepo: heridos y corte de ruta a Damasco

Una potente explosión se registró en una instalación del Ejército sirio en las cercanías de Al-Eiss, al sur de Alepo, generando varias detonaciones subsecuentes. Las autoridades informaron sobre heridos y procedieron a cerrar la ruta que conecta Alepo con Damasco.

La agencia oficial SANA reportó el incidente, indicando que se escucharon explosiones sucesivas en la zona tras el estallido inicial. El jefe de operaciones de la Defensa Civil de Alepo, Faisal Mohammad Ali, mencionó que las detonaciones continuaban, lo que complicaba el acceso de ambulancias y equipos de rescate al área afectada.

La Defensa Civil también confirmó la existencia de heridos, aunque no se han brindado detalles sobre la cantidad o el estado de las víctimas hasta el momento. Además, las autoridades instaron a la población a mantenerse alejada del lugar de las explosiones. Las fuerzas de seguridad de la provincia de Alepo han desplegado efectivos y cerrado la carretera Alepo-Damasco, así como otras vías que llevan a la zona afectada.

El gobernador de Alepo, Azzam al-Gharib, solicitó a los residentes de Al-Eiss y áreas cercanas que permanecieran en sus hogares y evitaran congregarse en las inmediaciones del sitio. Al-Gharib también indicó que hospitales, ambulancias y servicios de emergencia estaban en estado de alerta ante la posibilidad de recibir víctimas.

Hasta el momento, las autoridades sirias no han proporcionado información oficial sobre las causas del estallido y han solicitado evitar la difusión de rumores no confirmados. Algunos medios de comunicación en la región sugirieron que la explosión podría haber ocurrido en un depósito de municiones, aunque las autoridades no han aclarado las características de la instalación ni los motivos del incidente.