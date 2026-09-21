Clima en CABA: cómo estará el tiempo este lunes 21 de septiembre

Este lunes 21 de septiembre, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) se prepara para un día con temperaturas frescas y cielo parcialmente nublado. La mínima se registrará en torno a los 10° y la máxima alcanzará los 17°. Las condiciones meteorológicas se caracterizan por un ambiente húmedo, con una humedad del 93% y vientos suaves que soplan a 3 m/s desde el norte.

En cuanto a las condiciones actuales, el estado del cielo se presenta con broken clouds, lo que significa que hay nubes dispersas que permiten la entrada de luz solar. La temperatura actual es de 12°, con una sensación térmica de 13°. La visibilidad es óptima, alcanzando los 10,000 metros, lo que permitirá disfrutar de un día claro a pesar de la nubosidad.

Para el resto de la jornada, se espera que la temperatura mínima se mantenga en 10° y la máxima llegue a 17°. La presión atmosférica se encuentra en 1002 hPa, lo que indica un ambiente relativamente estable. Los vientos, aunque suaves, pueden generar una ligera sensación de frescura, especialmente en las primeras horas del día.

En el pronóstico extendido, los próximos días también mostrarán temperaturas frescas. Para el martes 22 de septiembre, se anticipa una mínima de 8° y una máxima de 15°, con cielo parcialmente nublado. El miércoles 23, las temperaturas oscilarán entre 12° y 19°, con cielo algo nublado. Hacia el fin de semana, se prevé un aumento gradual de las temperaturas, alcanzando máximas de hasta 22°.