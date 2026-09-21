Líderes globales en la ONU abordan guerras, crisis climática y desafíos de la inteligencia artificial

NACIONES UNIDAS — En un escenario global marcado por conflictos y divisiones, los líderes de todo el mundo se reúnen en la ONU esta semana, enfrentando la creciente preocupación por los riesgos asociados a una inteligencia artificial descontrolada, en un momento en que los efectos del cambio climático y el aumento de precios complican la vida de cientos de millones de personas.

La reunión anual de alto nivel en la Asamblea General de la ONU también se centra en graves conflictos en regiones como Irán, Gaza, Ucrania, Sudán, Congo y Myanmar, planteando la pregunta de si los líderes pueden tomar medidas efectivas para poner fin a estas crisis. Además, se cuestiona qué acciones se pueden implementar ante el alarmante aumento del calentamiento global que amenaza el futuro del planeta y exacerba las desigualdades económicas tanto dentro de los países como entre ellos.

El futuro de la ONU también será un tema relevante, ya que, a sus 81 años, la organización sigue dominada por las potencias que fueron vencedoras en la Segunda Guerra Mundial, dejando de lado a los actores más influyentes del siglo XXI. Los 193 países miembros han acordado un paquete de reformas que incluye la actualización de instituciones clave, como el Consejo de Seguridad de la ONU, donde países como Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia mantienen una influencia desproporcionada gracias a su poder de veto. Sin embargo, llevar a cabo estas reformas es un desafío considerable.

Entre los aspectos que se discuten tras bambalinas, se especula sobre quién asumirá el liderazgo de la ONU en el futuro, dado que el mandato del actual secretario general, António Guterres, finaliza el 31 de diciembre y no se ha identificado un sucesor claro.

Se prevé que alrededor de 130 jefes de Estado y de gobierno participen en la Asamblea General, incluyendo figuras destacadas como el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Francia, Emmanuel Macron, quienes realizarán sus intervenciones el martes, justo después del discurso inaugural de Guterres sobre el "estado del mundo". El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, y el presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, se dirigirán a la Asamblea el miércoles.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, también participará en la asamblea el jueves, mientras que el presidente palestino Mahmud Abás no estará presente en persona, ya que Estados Unidos le ha negado la visa, aunque se conectará por videoconferencia. Es importante destacar que Estados Unidos, en virtud de su acuerdo con la ONU, está obligado a permitir la asistencia de diplomáticos de todos los países miembros a las reuniones.

La lista de ausentes también es significativa, ya que el presidente de China, Xi Jinping, opta por no asistir al encuentro y envía a un vicepresidente en su lugar, mientras que el presidente de Rusia, Vladímir Putin, y el presidente de India, Narendra Modi, también se ausentan.

El embajador de Francia ante la ONU, Jérôme Bonnafont, enfatizó la importancia de que los líderes mundiales respalden a la ONU como el foro central para la cooperación internacional, especialmente en tiempos de polarización. En sus palabras, "Creemos en el multilateralismo" y añadió que esta semana es una oportunidad para reafirmar la preferencia por la cooperación sobre la confrontación.

Este año ha sido particularmente desafiante para la ONU, que ha visto disminuida su capacidad para garantizar la paz y la seguridad internacionales, enfrentando dificultades para abordar conflictos significativos en Oriente Medio y Ucrania. La falta de pago por parte de Estados Unidos de millones de dólares en cuotas ha dejado a la organización en una situación financiera precaria.

El observador veterano de la ONU, Richard Gowan, ha señalado que aunque la situación ha mejorado desde el año pasado, la organización todavía enfrenta una crisis continua. El reciente pago de 725 millones de dólares por parte de Estados Unidos a su presupuesto operativo regular ha sido un indicativo de que el país mantendrá su participación en la ONU.

El futuro de la inteligencia artificial se ha convertido en un tema candente, especialmente tras las advertencias de líderes de empresas de IA sobre el potencial de que esta tecnología se descontrole. Mientras tanto, Trump ha minimizado estas preocupaciones y ha instado a continuar con los avances tecnológicos para mantener la competitividad frente a China.

El Consejo de Seguridad de la ONU ha programado una reunión de alto nivel sobre inteligencia artificial, reflejando la creciente urgencia de abordar esta cuestión. La semana de la asamblea es crucial, ya que también se celebrarán numerosas reuniones sobre temas diversos, desde el aumento del nivel del mar hasta la financiación de la educación y la igualdad de género.

En este contexto, Esther Brimmer, experta en gobernanza global, destacó que las reuniones presenciales son fundamentales para fomentar el diálogo y el intercambio de ideas entre los países. Aunque la situación actual es compleja, hay esperanza de que se logren avances en la cooperación internacional.