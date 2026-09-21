FOTO: El partido del Kremlin mantiene el control del parlamento ruso tras una votación orquestada

El principal partido del Kremlin, Rusia Unida, ha logrado mantener su mayoría en el parlamento ruso, de acuerdo con lo informado por funcionarios electorales el lunes. Esta situación se produce tras una votación que ha sido cuidadosamente orquestada, la cual excluyó a la mayoría de los candidatos de la oposición, permitiendo así al gobierno mantener su control férreo del poder.

Los resultados de más del 95% de los centros de votación revelaron que Rusia Unida obtuvo poco menos del 58% de los votos para los 225 escaños asignados por listas de partidos, según la Comisión Electoral Central. Además, en otras contiendas donde los candidatos se eligen de forma individual, los resultados mostraron que los aspirantes de Rusia Unida lideraban en 208 de esas carreras.

La presidenta de la Comisión Electoral Central, Ella Pamfilova, indicó que los resultados preliminares sugieren que Rusia Unida alcanzará 355 escaños de un total de 450 en la Duma Estatal, la cámara baja del parlamento.

Este evento marca la primera elección parlamentaria desde que el presidente Vladímir Putin inició la invasión a gran escala de Ucrania en 2022. Además, es la primera vez que se incluyen residentes de cuatro regiones de Ucrania que fueron tomadas y anexadas ilegalmente por Moscú en 2022. También se realizó la votación en la península de Crimea, que fue anexada por Rusia en 2014, una acción que Kiev ha denunciado como ilegal.

El Kremlin intensificó su represión contra la oposición antes de estas elecciones, prohibiendo que el único partido progresista y contrario a la guerra de Rusia apareciera en la boleta, permitiendo que solo compitieran en contiendas donde los candidatos se presentaban a título personal.

Junto a Rusia Unida, otros partidos que generalmente apoyan las iniciativas del Kremlin también lograron obtener escaños en la Duma Estatal.