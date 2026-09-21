Explosión en la DMZ hiere a tres soldados surcoreanos cerca de la frontera con Corea del Norte

SEÚL, Corea del Sur (AP) — Una explosión hirió a tres oficiales militares surcoreanos el lunes dentro de la fortificada Zona Desmilitarizada que separa a las dos Coreas, informaron funcionarios.

El Ministerio surcoreano de Defensa indicó que la explosión ocurrió durante una operación no especificada cerca de la línea de demarcación militar en la sección occidental de la franja de amortiguamiento fronteriza, conocida como la DMZ.

La causa de la explosión no estaba clara de inmediato, señaló el ministerio.

Las autoridades surcoreanas no dijeron si era posible que la explosión se debiera a una mina terrestre colocada por Corea del Norte, que en los últimos meses ha añadido minas, barreras antitanque y otras fortificaciones de primera línea, mientras las relaciones entre los rivales divididos por la guerra se han deteriorado de forma marcada. El Ministerio surcoreano de Defensa no respondió de inmediato cuando The Associated Press preguntó si el incidente llevó a los militares a reforzar la seguridad fronteriza.

Según el ministerio, dos de los militares fueron evacuados del lugar en helicóptero, mientras que el tercero fue trasladado por tierra antes de ser evacuado por aire. Los heridos reciben tratamiento en un hospital militar cerca de la capital, Seúl.

La DMZ, que tiene 248 kilómetros (155 millas) de largo y 4 kilómetros (2,5 millas) de ancho, es una de las fronteras más militarizadas del mundo. Se estima que hay 2 millones de minas dispersas dentro y cerca de la frontera, que además está custodiada por cercas de alambre de púas, trampas para tanques y tropas de combate en ambos lados. La zona es un legado de la Guerra de Corea de 1950 a 1953, que terminó con un armisticio, pero no con un tratado de paz.

Las tensiones han aumentado a lo largo de la frontera. Corea del Norte ha intensificado la animosidad con una serie de exhibiciones militares este mes, incluidos lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance el domingo, ejercicios con fuego real de misiles y artillería, y la puesta en servicio de un nuevo buque de guerra, mientras el líder Kim Jong Un hace alarde de su creciente programa nuclear pese a los llamados de Estados Unidos para reactivar la diplomacia.

En Corea del Sur han aumentado las preocupaciones por una mayor actividad de soldados norcoreanos cerca de la línea de demarcación militar, mientras el Norte refuerza sus defensas fronterizas en medio de tensiones prolongadas entre los países. El ejército surcoreano no ha confirmado oficialmente reportes de prensa de que soldados norcoreanos cruzaron la línea más de 20 veces sólo durante operaciones en la línea del frente en agosto.

El ejército del Sur hizo disparos de advertencia para repeler a unos 10 soldados norcoreanos que cruzaron la línea de demarcación militar en el sector oriental de la DMZ en abril de 2025. Los soldados norcoreanos se retiraron después de que el Sur emitiera advertencias por altavoz y efectuara los disparos, y no hubo enfrentamientos. En junio de 2024, tropas norcoreanas cruzaron la frontera en tres ocasiones, lo que llevó a Corea del Sur a hacer disparos de advertencia.

El líder norcoreano, Kim Jong Un, ha suspendido prácticamente toda cooperación y diplomacia con Corea del Sur en los últimos años, al tiempo que ha declarado a Seúl como su enemigo más hostil, en medio de un estancamiento en sus negociaciones nucleares más amplias con Washington.

En años anteriores, minas norcoreanas en ocasiones han sido arrastradas por un río crecido hacia Corea del Sur, causando la muerte o lesiones a civiles. En agosto de 2015, explosiones de minas terrestres mutilaron a dos soldados surcoreanos y provocaron que las tensiones entre las dos Coreas se intensificaran.