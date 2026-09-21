Líderes globales se reúnen en Nueva York para abordar crisis climática y desafíos energéticos

NUEVA YORK (AP) — Los líderes mundiales y empresariales se reúnen esta semana en Nueva York para enfrentar los desafíos urgentes que presenta el cambio climático, el aumento acelerado de los precios de la energía y el costo humano de las intensas olas de calor que han afectado a diversas regiones, así como los numerosos incendios forestales y el devastador alud en Nepal.

Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, los funcionarios gubernamentales y ejecutivos empresariales discuten sobre el calentamiento global, que suele generar mucho debate pero escasa acción. Sin embargo, este año, factores como el crecimiento de la inteligencia artificial y el aumento de precios de los combustibles fósiles debido a conflictos en Irán y Ucrania han cambiado la dinámica de la conversación, según afirman expertos y activistas.

Los desastres climáticos han alcanzado niveles alarmantes, con más de 1.300 muertes a causa de inundaciones repentinas relacionadas con el colapso de un glaciar en la frontera entre Nepal y China. El científico Bill Hare, director ejecutivo de Climate Analytics, señala que se está pasando de observar huellas dactilares del cambio climático a una huella de mano más evidente en todo el planeta.

El jefe climático de la ONU, Simon Stiell, advirtió que el cambio climático está elevando los precios de los alimentos y contribuyendo a una inflación generalizada. Resaltó que millones de personas están sintiendo el impacto de la dependencia de los combustibles fósiles, lo que se traduce en precios más altos en las estaciones de servicio.

Las protestas por el aumento de precios han estallado en varias naciones, incluida Estados Unidos, donde la confianza del consumidor ha disminuido drásticamente y los precios de la gasolina alcanzan cifras récord. Stiell mencionó que la escasez de energía provocada por la guerra en Irán ha costado más de 100.000 millones de dólares a los consumidores estadounidenses.

Por otro lado, Mohamed Adow, director de Powershift Africa, destacó dos narrativas climáticas en curso: una positiva relacionada con el crecimiento de la energía renovable y otra negativa, que refleja los rápidos impactos del cambio climático que superan la respuesta de los sistemas políticos y financieros. Adow subrayó la necesidad de integrar ambas historias en la discusión actual.

La huella ambiental de la inteligencia artificial y los centros de datos se están convirtiendo en un tema central en la cumbre. Existe preocupación de que el aumento en el uso de estos centros pueda implicar un incremento en la dependencia de combustibles fósiles, aunque también se reconoce que pueden operar con energías limpias. Stiell enfatizó que la IA, al ser altamente consumidora de energía, está contribuyendo a la contaminación global y a un aumento en los costos energéticos.

La discusión también se centra en la creciente brecha de equidad y cómo el cambio climático afecta desproporcionadamente a las comunidades más vulnerables. Jennifer Morgan, analista de la Universidad de Tufts y exjefa negociadora climática de Alemania, mencionó que la IA está siendo criticada en las conversaciones sobre el clima, incluso más que la industria de los combustibles fósiles.

Los activistas planean manifestarse en torno a la influencia de la IA en el cambio climático durante esta semana. Mar Zepeda, de Climate Justice Alliance, comentó que el aumento de las tarifas eléctricas se ha vuelto un tema muy relevante para la población.

El presidente de la Asociación Nacional de Inteligencia Artificial, Caleb Max, afirmó que la IA consume actualmente el 1,5% de la electricidad global, cifra que podría aumentar al 3% en la próxima década, aunque también se están realizando esfuerzos para hacerla más eficiente. Max cree que la IA podría jugar un papel clave en abordar la crisis climática.

Johan Rockström, del Instituto Potsdam, subrayó que no se debe centrar la atención únicamente en los centros de datos, ya que los combustibles fósiles siguen siendo la raíz de la crisis climática. Según un informe reciente, el mundo tiene la oportunidad de triplicar la capacidad de energía renovable para 2030, pero se requiere una acción más rápida.

La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) y otros organismos han evaluado el progreso hacia este objetivo y han encontrado que, a pesar del crecimiento de las energías renovables, es necesario construir más capacidad en los próximos años que en el pasado.

Rockström concluyó que, aunque los avances en energías renovables son significativos, estos no están logrando reducir la dependencia de los combustibles fósiles, lo cual es crucial para cumplir con los objetivos climáticos. A pesar de los conflictos internacionales que han elevado los precios de los combustibles, estos han impulsado a los países a adoptar energías renovables más rápidamente.