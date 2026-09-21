Amnistía Internacional denuncia crímenes de guerra del M23 en minas de Congo

FOTO: Amnistía acusa al M23 de abusos que serían crímenes de guerra en minas del Congo

DAKAR, Senegal (AP) — Amnistía Internacional ha hecho graves acusaciones contra los rebeldes del M23 en el este de la República Democrática del Congo, señalando que habrían cometido abusos y asesinatos ilegales de mineros mientras traficaban minerales críticos hacia la vecina Ruanda. Según la organización, estas acciones podrían considerarse crímenes de guerra.

Los rebeldes del M23, que cuentan con el respaldo de Ruanda, tienen control sobre numerosas minas artesanales en las provincias orientales de Kivu del Norte y Kivu del Sur. Allí, decenas de miles de mineros trabajan en la extracción de minerales esenciales que son fundamentales para la industria electrónica global, incluyendo la fabricación de teléfonos móviles.

En un informe publicado el lunes, Amnistía Internacional indicó que realizó entrevistas a 26 personas para documentar los presuntos crímenes cometidos entre enero de 2025 y marzo de 2026. Las entrevistas se centraron en una mina de coltán cerca de Rubaya en Kivu del Norte y una mina de oro en Lomera, en Kivu del Sur.

De los testimonios recopilados, 16 personas, entre mineros y civiles, afirmaron haber sido torturadas o maltratadas por los rebeldes del M23 o por guardias de seguridad en las minas bajo su control. El informe destaca que estos abusos podrían constituir delitos de acuerdo al derecho internacional, incluyendo "asesinatos sumarios", tortura, detenciones arbitrarias, trabajo forzado y saqueo.

El informe detalla el asesinato de 18 mineros artesanales en las minas de Rubaya y Lomera. Testigos y familiares de las víctimas relataron que 10 de ellos fueron golpeados hasta la muerte, mientras que otros dos fueron asesinados a tiros. Además, seis mineros que fueron secuestrados fueron encontrados muertos posteriormente.

Amnistía Internacional también reportó haber encontrado evidencia de que el oro era contrabandeado desde las zonas del este de la República Democrática del Congo controladas por el M23 hacia Ruanda a través de rutas de tráfico ilegal. Hasta el momento, ni el M23 ni las autoridades ruandesas han respondido a las solicitudes de comentarios sobre estas acusaciones.

Expertos de Naciones Unidas, Estados Unidos y el gobierno de la República Democrática del Congo han acusado previamente a Ruanda de beneficiarse de los recursos minerales del Congo a cambio de su apoyo a los rebeldes, algo que Ruanda niega de manera contundente.

La región este del Congo, rica en minerales, ha sufrido décadas de violencia a causa de las fuerzas gubernamentales y varios grupos armados, incluido el M23. Su reciente resurgimiento ha intensificado el conflicto, agravando una crisis humanitaria que ya era severa.

La mina de Rubaya es un importante yacimiento de extracción de coltán, donde han ocurrido numerosas tragedias, como un derrumbe en marzo que resultó en la muerte de al menos 200 personas, y un deslizamiento de tierra en enero que dejó alrededor de 200 muertos. La mina de oro de Lomera también sufrió un derrumbe el año pasado, que dejó a muchos mineros atrapados.

En el año anterior, la República Democrática del Congo produjo más de la mitad del tantalio mundial, un mineral derivado del coltán utilizado en teléfonos inteligentes y otros productos. La mina de Rubaya aportó cerca del 15% de la producción global de este mineral, según Amnistía Internacional. Además, el país exportó más de 28 toneladas de oro durante ese año.